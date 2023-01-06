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Резніков пояснив, яка зброя потрібна Україні для перемоги у війні

Альона Боженко
glavcom.ua
Резніков пояснив, яка зброя потрібна Україні для перемоги у війні
Резніков перерахував озброєння, яке потрібне Україні для перемоги у війні
фото із відкритих джерел

Резніков запевнив, що західні союзники України «ритмічно передаватимуть» зброю Києву протягом усього року

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, яке озброєння необхідне Україні аби виграти війну. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Я добрав би ракети ATACMS для ураження на 300 км, використовуючи ті ж самі Himars та MLRS. Я добрав би обов'язково систем ППО, бо це пріоритет №1 у захисті українського неба. Однієї установки Patriot не достатньо, чи Nasams, чи IRIS-T. Я добрав би багато ракет для цих систем. Я б оновив навіть наші радянські системи. Звісно, я добрав би бронетехніки – і танків, і бронетранспортерів. Вони нам також потрібні для того, щоб робити резервні підрозділи, щоб давати хлопцям на передовій відпочити. Танки та літаки», – розповів він.

Резніков запевнив, що західні союзники України «ритмічно передаватимуть» зброю Києву протягом усього 2023 року.

«Головне, що наші партнери бачать підтримку України системно та стабільно. На сьогодні вже укладено контракти нашими партнерами зі своїми виробниками, їх ОПК вже на рейках, і головне – що буде ритмічність цих поставок протягом року. У мене є запевнення від партнерів», – зазначив чиновник.
 
За його словами, учасники наступного Рамштайна також обговорять плани щодо постачання зброї в Україну у 2023 році. Наразі погоджується дата його проведення.
 
«На початку року ми чітко розуміли, я знаю, скільки снарядів та ракет заплановано для виготовлення нашими партнерами», – додав Резніков.

Нагадаємо, незабаром Україна почне виробляти анти-«шахедів», які будуть перехоплювати іранські безпілотники. 

Разом з тим Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. 

Теги: зброя війна Україна Олексій Резніков озброєння танки

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