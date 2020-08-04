Єврейська громада повідомила про смерть матері Коломойського



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Об'єднана єврейська громада України висловила сім'ї Коломойських співчуття

Зоя Коломойська померла на 81 році життя

У вівторок, 4 серпня, на 81 році життя померла мати президента Об'єднаної єврейської громади України, олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба громади.

«4 серпня 2020 року стала відома прикра звістка про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Ізраілевни Коломойської. Об'єднана єврейська громада України від імені єврейської спільноти, від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім'ї Коломойських співчуття», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ФБР провело обшуки в американській компанії Optima, яку пов’язують з Коломойським.

Optima вважають компанією, пов’язаною з Коломойським, зокрема через Приватбанк, яким олігарх володів до націоналізації в 2016 році, а сама Optima свого часу активно скуповувала в Клівленді нерухомість.

У травні 2020 року американські видання BuzzFeed і Bloomberg повідомили про справу, яку ФБР веде проти Коломойського та Боголюбова. Тоді розслідувачі вже встановили, що десь із 2008 року й протягом наступних п’яти років компанії з Кіпру, Карибських островів тощо, пов’язані з олігархами, скуповували нерухомість у центрі американського міста Клівленд (штат Огайо), а також окремі об’єкти в інших американських штатах.

Загалом, як ідеться в матеріалах розслідування, Коломойський і Боголюбов передали $622,8 млн підконтрольним їм фірмам для купівлі нерухомості. Розслідувачі підозрюють, що ці кошти — частина з тих, що були виведені з ПриватБанку для відмивання.



