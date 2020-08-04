США дають Зеленському чіткий сигнал, що Коломойський є небажаною персоною

Коломойський і зараз є опорою та діловим партнером президента Зеленського

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ФБР США проводит обыски в американских офисах олигарха Игоря Коломойского в Кливленде и Майами.

Сегодня в американском Кливленде агенты ФБР провели обыски компании Оптима менеджмент Груп в бизнес-центре One Clevelend Center.

По словам агента ФБР Викки Андерсон, ордер на обыск также выдан в Майами, сообщил сайт clevelend.com

Правоохранительные органы США длительное время осуществляют расследование против Коломойского, однако впервые проводят такие масштабные следственные действия в офисах олигарха, такого еще не было. Это не просто проблемы для комплайенса Коломойского - это прямой удар, демонстрация, что Коломойский - нежелательная персона. Очевидно, этот шаг является публичным и политическим, чтобы дать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, опорой которого и деловым партнером Коломойский является до сих пор.

США показывают, что неисполнение обязательств по программе МВФ и кадровые перестановки во власти, они связывают с действиями Коломойского, и не допустят его усиления. Это значит, что Вашингтон не собирается смотреть сквозь пальцы на продолжение кампании Коломойского по возврату Приватбанка.

Это также сигнал, что Америка остается ключевым игроком украинской политики.