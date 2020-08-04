ФБР провело обшуки в американській компанії, яку пов’язують з Коломойським



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Станом на 2011 рік Коломойському у США належали One Cleveland Center (31 поверх), - йдеться у позові Приватбанку

Optima вважають компанією, пов’язаною з Коломойським, зокрема через Приватбанк, яким олігарх володів до націоналізації в 2016 році

Федеральне бюро розслідувань провело обшуки в приміщеннях компанії Optima Management Group в офісному центрі в місті Клівленд, штат Огайо. Розслідувачі вважають, що Optima пов’язана з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Про це повідомляє місцеве видання Cleveland.com із посиланням на агентку ФБР Вікі Андерсон.

За її словами, відомство також має ордер на обшуки в Маямі (штат Флорида).

Optima вважають компанією, пов’язаною з Коломойським, зокрема через Приватбанк, яким олігарх володів до націоналізації в 2016 році, а сама Optima свого часу активно скуповувала в Клівленді нерухомість.

У травні 2020 року американські видання BuzzFeed і Bloomberg повідомили про справу, яку ФБР веде проти Коломойського та Боголюбова. Тоді розслідувачі вже встановили, що десь із 2008 року й протягом наступних п’яти років компанії з Кіпру, Карибських островів тощо, пов’язані з олігархами, скуповували нерухомість у центрі американського міста Клівленд (штат Огайо), а також окремі об’єкти в інших американських штатах.

Загалом, як ідеться в матеріалах розслідування, Коломойський і Боголюбов передали $622,8 млн підконтрольним їм фірмам для купівлі нерухомості. Розслідувачі підозрюють, що ці кошти — частина з тих, що були виведені з ПриватБанку для відмивання.

За даними Приватбанку, опублікованими у позові банку проти своїх колишніх власників до американського суду штату Делавер, станом на 2011 рік Коломойському у США належали One Cleveland Center (31 поверх), 55 Public Square (22 поверхи), Penton Media Building та The Huntington Bank Building, розташовані у Клівленді, штат Огайо. Щоправда, ще у червні 2019 року місцеві ЗМІ повідомляли, що Коломойський начебто розпродав більшість із цього придбаного майна.

Саме у One Cliveland Center, як повідомив Cleveland.com, і провело обшуки ФБР.

Справу розслідує так зване Велике журі — це колегія присяжних, яка визначає, чи існує достатньо доказів, аби стверджувати, що людина скоїла злочин і може опинитися на лаві підсудних. Наразі невідомо, на якому етапі воно перебуває. По його завершенні Велике журі має встановити, чи достатні докази провини Коломойського і Боголюбова і в разі ствердної відповіді — санкціонувати видання міжнародного ордеру на їхній арешт.

У грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери ПриватБанку вивели понад 5,5 мільярдів доларів. Кредити, які видавав ПриватБанк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла близько 10 років.

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій ПриватБанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Коломойський неодноразово критикував рішення про націоналізацію ПриватБанку, називаючи його незаконним. Він намагається оскаржити його в судовому порядку. Своєю чергою, уже націоналізований ПриватБанк прагне відсудити в колишніх власників, як він стверджує, незаконно виведені кошти. Відповідна справа у Високому суді Англії та Уельсу буде розглядатися у березні 2022 року.