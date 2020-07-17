Наживатись на війні? Коломойський хоче виробляти снаряди з фірмою, яку звинувачують у шахрайстві на $8,3 млн



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Ігор Коломойський хоче заробляти на виготовленні снарядів

Створена групою Коломойського і Gray Fox спільна фірма хоче сама виготовляти снаряди

Компанія «Рокіт-М» з орбіти олігарха Ігоря Коломойського планує виготовляти снаряди у партнерстві з американською фірмою Gray Fox, яка у 2018-2019 рр. зірвала поставку лінії для виробництва снарядів на державний оборонний завод і не повернула $8,3 млн передоплати. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Як з’ясувалося під час розслідування, у березні 2018 року державний завод «Артем» уклав контракт на суму $16,6 млн з американською компанією, в рамках якого замовив Gray Fox лінію для виготовлення великокаліберних снарядів, оскільки державне виробництво цих боєприпасів залишилося на окупованій території.

У травні 2018-го «Артем» заплатив Gray Fox як передоплату $8.3 млн. Через рік строк контракту закінчився, але лінія так і не була поставлена.

У червні 2019 року СБУ відкрила кримінальне провадження, були затримані чиновники, причетні до укладання цього контракту. Справа передана для розслідування в Національне антикорупційне бюро.

А в січні 2020-го споріднена американська компанія – Gray Fox International – створила дві спільні фірми з «групою Коломойського»: «Рокіт-М» і «Таргет-М». В обох фірмах мажоритарними акціонерами стали нафтопереробні заводи з групи Коломойського ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» і ПАТ «НПК – Галичина».

Як з’ясували Bihus.Info, спільна фірма групи Коломойського і Gray Fox хоче виробляти саме ті снаряди великого калібру, які мав виробляти державний завод «Артем», але не зміг це робити, оскільки Gray Fox не поставила лінію для виробництва таких снарядів.

Журналісти також дослідили шлях $8,3 млн передоплати, які були перераховані Gray Fox International LLC від державного заводу. Виявилось, що за лічені дні $3,5 млн компанія перерахувала далі на рахунки фізосіб і фірм, що не займаються оборонним виробництвом. І лише $1,4 млн – реальному виробнику MJC Engineering and Technology, Inc.

Зокрема, $500 тис отримали керівник компаній Gray Fox Чарльз Провіні і його дружина Ліз на особисті рахунки. Ще $325 тис. отримали менеджери Gray Fox, $75 тис - громадянин США на ім’я Алі Таркан Окала, ще $100 тис. – на угорський рахунок відомого в Україні грузинського інструктора Георгі Каландадзе, $950 тис. – компанії Esco Ltd (імовірно, займається енергетикою в Грузії) і $1,5 млн чеській фірмі Rich Trading s.r.o. на чолі з українкою Оленою Зайченко. Зайченко під час розмови з журналістами-розслідувачами дуже здивувалась і заявила, що нічого не знає про отримання 1,5 мільйона доларів.

Георгі Каландадзе підтвердив, що отримував $100 тис на особистий рахунок з цього контракту начебто за надання послуг, але відмовився розповідати про деталі через секретність контракту.

15 липня 2020 року стало відомо, що Арбітражний суд Стокгольмської торгівельної палати повністю задовольнив позов ДАХК «Артем» и постановив стягнути з компанії-партнера Коломойського на користь заводу $8,3 млн, отримані у вигляді авансу за контрактом, а також відшкодувати витрати, пов’язані з процесом.