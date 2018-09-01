Європа може отримати біля своїх кордонів «новий Чорнобиль» - Аваков про окупований Донбас



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Окуповані території Донбасу можуть перетворитися на солончаки

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що екологічна катастрофа на Донбасі, викликана збройною агресією РФ, загрожує всій Європі. Його заяву, викладену в статті для ZN.UA, поширила прес-служба МВС.

Екологічний аспект війни на Донбасі досить довго залишався на другому плані.

«Однак останніми роками, після відносної стабілізації ситуації в зоні бойових дій, цей аспект стає все більш актуальним. За прогнозами експертів, вже незабаром екологічна ситуація в регіоні може досягти «межі неповернення» та стати серйозною загрозою для екології, як України, так і всіх сусідніх держав. Європа може отримати біля своїх кордонів «новий Чорнобиль», - повідомив Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що вже чотири роки українська сторона не має доступу до захопленої бойовиками території та не може повністю оцінити збитки, завдані навколишньому природному середовищу.

«Звичайно, природа має високий потенціал для регенерації, але для цього знадобляться роки. Якщо взагалі нічого не робити, то вже через 10 років Україна зможе реінтегрувати лише 15 тис квадратних кілометрів солончаків із повністю зруйнованою соціальною інфраструктурою. Питання екологічної реінтеграції Донбасу є питанням державної безпеки», - додав він.

Зокрема, Арсен Аваков навів декілька прикладів екологічних загроз. У Горлівці існує високий ризик потрапляння «мертвої» шахтної води в систему водопостачання.

«За наявними даними, в районі Горлівки рівень шахтних вод піднявся з 1,5 км в 2014 р до 400 м сьогодні. Шахтна вода - «брудна», з неприпустимо високим вмістом солей і домішок важких металів робить її непридатною для людини і для екосистеми в цілому. Така вода вбиває все живе і ні за яких умов не може бути використана ні в якості питної, ні навіть технічної. У разі її виходу на поверхню, рівні забруднень водного басейну на величезній території будуть катастрофічними», - сказав він.

За його словами, підвищення рівня «мертвої» води і підтоплення викликані масовим відключенням насосів, що відкачують шахтну воду навіть на закритих шахтах. Тепер ці насоси масово відключаються, а обладнання і електропроводка на шахтах розкрадаються.

У місті Довжанськ існує загроза забруднення атмосфери сірководнем.

«В околицях міста Довжанськ Луганської області розташовані 45 тліючих відвалів. В результаті концентрація сірководню в місті в 45 разів перевищує допустиму норму. Сірководень важчий за повітря, тому його смог висить над джерелом і стелиться низько над поверхнею землі при вітрі. При вдиханні парів підвищеної концентрації, сірководень пригнічує дихальний центр, зупиняє транспортування кисню в крові, викликає депресію, психічні розлади, ураження вегетативної нервової системи», - зазначив міністр внутрішніх справ.

Він додав, що крім сірководню тліючі промислові відходи викидають в атмосферу цілий список важких і рідкоземельних елементів, концентрація яких сьогодні невідома.

Нагадаємо, у квітні 2018 року бойовики «ДНР» затопили радіоактивну шахту «Юнком».

Міністр екології України заявив, що затоплення шахти «Юнком» на Донбасі може стати новим Чорнобилем, і не є нічим іншим, як тероризмом і шантажем.

Державний департамент США стурбований планами окупантів затопити шахту «Юнком», де СРСР проводив ядерне випробування.

Внаслідок зупинки бойовиками процесу відкачування води з шахти «Юнком» пересох шахтний ставок.

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