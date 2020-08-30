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    Політика

    «Європейська Солідарність» вимагає усунення Фокіна з ТКГ через здачу інтересів України

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    <p>&laquo;Україна неподільна. Будь-які посягання на територіальну цілісність держави є неприпустимими, а вибори можуть бути проведені тільки після звільнення Донбасу без тиску, а не під дулами автоматів&raquo; - ЄС</p> - «Європейська Солідарність» вимагає усунення Фокіна з ТКГ через здачу інтересів України

    «Україна неподільна. Будь-які посягання на територіальну цілісність держави є неприпустимими, а вибори можуть бути проведені тільки після звільнення Донбасу без тиску, а не під дулами автоматів» - ЄС

    «Вибори в ОРДЛО, загальна амністія і «особливий статус» – це план демонтажу української державності», – «ЄС»

    Заява першого заступника голови Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна про можливість проведення виборів в ОРДЛО, загальної амністії і «особливого статусу» – це план демонтажу української державності. Якщо в Мінських угодах ідеться про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, Фокін пропонує особливий статус для усього Донбасу. Таким чином, представник України у переговорній групі пропонує росіянам навіть більше, ніж вони просять.

    «Європейська Солідарність» наголошує, що Україна неподільна. Будь-які посягання на територіальну цілісність держави є неприпустимими, а вибори можуть бути проведені тільки після звільнення Донбасу без тиску, а не під дулами автоматів.

    Позиція української делегації в ТКГ – це питання української державності і національної безпеки. Не можна допустити капітуляції, розхитування ситуації в країні і провокацій подібними заявами. Вкотре вимагаємо від влади негайно оприлюднити позицію української делегації. Замість публікації різноманітних світоглядних позицій Фокіна, який кілька років тому закликав Україну з розумінням поставитися до російської анексії Криму.

    «Європейська Солідарність» вимагає негайного усунення Фокіна зі складу українського представництва у ТКГ, інакше ми будемо вважати, що особливий статус для всього Донбасу – це пропозиція Зеленського. І це змусить нас скоригувати ставлення партії до самого президента і зайняти більш жорстку позицію, розуміючи, що саме він є покровителем капітулянтського курсу.

    Нагадаємо, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

     

    Європейська солідарність вибори ОРДЛО амністія звільнення Вітольд Фокін
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