Росія більше за інших втручається у вибори в США, – Пелосі



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Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі

Політики назвали відмову розвідки від брифінгів «шокуючим зреченням свого законного обов'язку інформувати Конгрес»

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і голова спецкомітету з розвідки Палати Адам Шифф заявили, що тільки Росія активно «втручається» в американські президентські вибори.

Заява стала відповіддю на рішення офісу директора національної розвідки США не проводити брифінги з питання забезпечення безпеки на президентських виборах для Конгресу через витік секретних даних з минулих зустрічей.

Про це йдеться в спільній заяві конгресменів–демократів.

Політики зазначають, що замість прозорості адміністрація президента США Дональда Трампа вже прагнула просувати неправдиву версію про еквівалентність зацікавленості декількох країн у виборах і політиці США.

«Цілі і дії Росії, Китаю та Ірану – не одні і ті ж. Тільки одна країна – Росія – активно вживає комплекс заходів, щоб підірвати президентські вибори і забезпечити результат, який Кремль вважає найбільш відповідним його інтересам», – йдеться в заяві.

Політики назвали відмову розвідки від брифінгів «шокуючим зреченням свого законного обов'язку інформувати Конгрес» і «зрадою права громадськості знати, як іноземні держави намагаються підірвати нашу демократію».

На думку Пелосі і Шиффа, адміністрація Трампа займається «політизованими зусиллями з приховування пов'язаної з виборами інформації від конгресу і американського народу».

«Ми очікуємо, що адміністрація і розвідувальне співтовариство надаватимуть нам повну і точну інформацію і відновлять брифінги. Якщо вони не хочуть, ми розглянемо весь спектр інструментів, доступних Палаті представників, щоб змусити їх підкоритися», – підкреслюється в заяві.