Заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію



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Фокін готовий спілкуватися з ватажками терористів у разі відповідного доручення від президента або парламенту

Вітольд Фокін зазначив, що готовий спілкуватися з ватажками «ДНР/ЛНР», якщо отримає відповідне доручення

Заступник Кравчука в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що особливий статус треба надати всьому Донбасу, а не тільки окупованій частині. Разом із цим без Донбасу Фокін не бачить сучасної України. Наразі ж там «потрібно оголосити загальну амністію та провести вибори». Про це Фокін розповів в інтерв’ю «Стране».

Він нагадав, що готовий їхати в ОРДЛО, заявивши, що цю ідею підтримує Леонід Кравчук.

«Більш того, при наявності конкретних гарантій безпеки, (Кравчук) готовий поїхати зі мною на Донбас. З президентом я не зустрічався, його думка мені невідома», – додав він.

Також Фокін прокоментував можливість амністії на Донбасі і його особливого статусу.

«Ще важливе питання про амністію. І з того боку, і з іншого боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу», – заявив він.

Фокін уточнив, що готовий під час поїздки в ОРДЛО спілкуватися з ватажками терористів у разі відповідного доручення від президента або парламенту.

Зазначимо, до складу переговорної групи з питань Донбасу Вітольд Фокін офіційно увійшов 18 серпня.

Нагадаємо, перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі, експрем’єр-міністр України Вітольд Фокін фактично виправдовує окупацію Криму Росією.

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