На жіночий марш солідарності у Мінську прийшли понад 10 тисяч людей (відео)



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З усіх боків до площі підходять колони жінок. Вони тримають квіти, плакати з різними гаслами Фото: Reuters

На марші солідарності і Мінську затримали двох українських журналістів

У столиці Білорусі Мінську, на площі Перемоги проходить жіночий марш солідарності. Правоохоронці вже затримали двох журналістів «Радіо Свобода».

Про це повідомляє Euroradio.

Як повідомляється, жінки, одягнені переважно у біле і червоне, зібралися по обидва боки проспекту Незалежності на площі Перемоги.

З усіх боків до площі підходять колони жінок. Вони тримають квіти, плакати з різними гаслами.

Також відомо, що силові відомства підігнали до площі Перемоги автозаки. Міліція попереджає учасників акції про незаконність заходу. Присутній ОМОН.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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