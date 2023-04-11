Кабмін погодив нових очільників Луганської та Сумської ОВА

Головою Луганської ОВА, ймовірно, стане Артем Лисогор, а Сумської – Володимир Артюх

Кабінет міністрів України підтримав кандидатури, надані президентом Володимиром Зеленським, на посади двох керівників обласних військових адміністрацій. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Підтримано проєкти указів президента України про призначення:

Артема Лисогора – головою Луганської обласної державної адміністрації;

Володимира Артюха – головою Сумської обласної державної адміністрації.

До цього Лисогор був заступником начальника головного управління Національної поліції Житомирської області.

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А генерал-лейтенант Артюх – радником начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Він 37 років присвятив Збройним силам України, де служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Нагадаємо, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.