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Уряд звільнив очільника Бюро економічної безпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд звільнив очільника Бюро економічної безпеки
Вадим Мельнич очолював БЕБ з 20 серпня 2021 року
фото з відкритих джерел

Мельника звільнили за власним бажанням

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив Вадима Мельника з посади голови Бюро економічної безпеки. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Тарас Мельничук.

«Звільнено Мельника Вадима Івановича з посади Директора Бюро економічної безпеки України», – йдеться в повідомленні.

За словами нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, Мельника звільнили за власним бажанням.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року депутати з профільних комітетів на спільному засіданні заслухали звіт очільника БЕБ Вадима Мельника. Дискусія проходила на підвищених тонах, нардепи не приховували свого незадоволення роботою Бюро. 

Керівник БЕБ Вадим Мельник на свій захист заявив, що йому бракувало часу та грошей для втілення реформи. 20 лютого Комітет ВР із питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва БЕБ незадовільною.

Перезавантаження Бюро стало однією з умов програми розширеного фінансування МВФ. У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета – розробити прозорі критерії відбору персоналу та керівництва Бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ повинно підпорядковуватись Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз.

У березні цього року Верховній Раді запропонували достроково припинити повноваження директора БЕБ Вадима Мельника та його заступників. Відповідний законопроєкт №9080 про перезавантаження БЕБ зареєстрований у парламенті 3 березня цього року. Серед авторів законопроєкту – народні депутати Данило Гетманцев, Ольга Василевська-Смаглюк, Ярослав Железняк. 

Напередодні нардеп Данило Гетманцев повідомив, що роботу БЕБ розраховують повністю перезавантажити до кінця цього року.

Теги: Бюро економічної безпеки України Кабмін звільнення

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