У річницю деокупації Сумщини Залужний показав, як звільняли область (відео)

Головнокомандувач зазначив, що міста і села Сумської області зупинили противника на шляху до столиці

Валерій Залужний: «Дякую кожному, хто визволяв Сумщину. Своєю самовідданістю та героїзмом ви день у день наближаєте нашу перемогу»

У річницю деокупації Сумської області головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як військові звільняли регіон.

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«11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область», – написав Залужний у Телеграм.

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Головнокомандувач зазначив, що міста і села Сумської області зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці.

«Дякую кожному, хто визволяв Сумщину. Своєю самовідданістю та героїзмом ви день у день наближаєте нашу перемогу», – додав Залужний.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором Росією.

Також повідомлялося, що російські окупанти анонсували ймовірну хімічну атаку на Сумську область. Загарбники попередили про нібито підготовку масштабної провокації, спрямованої на дискредитацію Російської Федерації на міжнародній арені