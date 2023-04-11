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У річницю деокупації Сумщини Залужний показав, як звільняли область (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У річницю деокупації Сумщини Залужний показав, як звільняли область (відео)
Головнокомандувач зазначив, що міста і села Сумської області зупинили противника на шляху до столиці
фото скріншот відео

Валерій Залужний: «Дякую кожному, хто визволяв Сумщину. Своєю самовідданістю та героїзмом ви день у день наближаєте нашу перемогу» 

У річницю деокупації Сумської області головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як військові звільняли регіон.

«11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область», – написав Залужний у Телеграм.

Головнокомандувач зазначив, що міста і села Сумської області зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці.

«Дякую кожному, хто визволяв Сумщину. Своєю самовідданістю та героїзмом ви день у день наближаєте нашу перемогу», – додав Залужний.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором Росією. 

Також повідомлялося, що російські окупанти анонсували ймовірну хімічну атаку на Сумську область. Загарбники попередили про нібито підготовку масштабної провокації, спрямованої на дискредитацію Російської Федерації на міжнародній арені

Теги: президент війна Сумщина військові Валерій Залужний окупанти Володимир Зеленський

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