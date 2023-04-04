На Луганщині місцевий колаборант помер через те, що викрав генератор

В Алчевську поплатився за власну жадібність прихильник Росії

В окупованому Росією Алчевську Луганської області місцевий колаборант Дмитро Калюжний помер при спробі включити генератор.

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Як повідомляється в соцмережах, керівник підприємства «АлчевськТепло» під час відключення світла поїхав додому й намагався запустити викрадений генератор, проте його вбило струмом.

Смерть Калюжного підтвердили у підконтрольній російським загарбникам компанії «Луганськгаз». Вони висловили співчуття через нібито «непоправну втрату справжнього патріота вітчизни».

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Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі прогримів вибух, у результаті якого було ліквідовано російського пропагандиста Владлена Татарського, який відомий своїми закликами вбивати українців.

Нагадаємо, колаборант, якому ФСБ обіцяла посаду «заступника міністра» в Криму, отримав вирок.