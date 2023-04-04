Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Луганщині місцевий колаборант помер через те, що викрав генератор

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Луганщині місцевий колаборант помер через те, що викрав генератор
Дмитро Калюжний був керівником підприємства «АлчевськТепло»
фото з відкритих джерел

В Алчевську поплатився за власну жадібність прихильник Росії

В окупованому Росією Алчевську Луганської області місцевий колаборант Дмитро Калюжний помер при спробі включити генератор.

Як повідомляється в соцмережах, керівник підприємства «АлчевськТепло» під час відключення світла поїхав додому й намагався запустити викрадений генератор, проте його вбило струмом.

На Луганщині місцевий колаборант помер через те, що викрав генератор фото 1

Смерть Калюжного підтвердили у підконтрольній російським загарбникам компанії «Луганськгаз». Вони висловили співчуття через нібито «непоправну втрату справжнього патріота вітчизни».

На Луганщині місцевий колаборант помер через те, що викрав генератор фото 2

Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі прогримів вибух, у результаті якого було ліквідовано російського пропагандиста Владлена Татарського, який відомий своїми закликами вбивати українців. 

Нагадаємо, колаборант, якому ФСБ обіцяла посаду «заступника міністра» в Криму, отримав вирок.

Читайте також: Колаборант із Донеччини продався за автомобіль
Теги: генератор Луганщина колабораціонізм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти дезертирували зі своїх підрозділів
З окупаційних військ на Луганщині втекли 50 військових
1 квiтня, 09:06
За добу ЗСУ відбили 70 атак противника
Ворог окопується на півдні і намагається взяти Бахмут під повний контроль – Генштаб
1 квiтня, 06:39
Окупанти продовжують чинити тиск на мирних жителів
На Луганщині окупанти «розважають» мешканців будинками культури на колесах
25 березня, 08:55
Зеленський розповів про нові санкції РНБО та чергове засідання «Рамштайну»
Зеленський пояснив, чому запровадив санкції проти громадян Сирії та Ірану
18 березня, 21:33
Гайдай розповів, яку посаду може зайняти найближчим часом
Гайдай розповів, яку посаду може зайняти найближчим часом
16 березня, 19:32
Колаборант, якому ФСБ обіцяла посаду «заступника міністра» в Криму, отримав вирок
Колаборант, якому ФСБ обіцяла посаду «заступника міністра» в Криму, отримав вирок
13 березня, 16:41
Росіяни змінили тактику на Луганщині
Росіяни змінили тактику на Луганщині
8 березня, 13:45
Голова Луганської ОВА констатує збільшення обстрілів з боку окупантів
Гайдай повідомив про нову тактику росіян на Луганщині
7 березня, 16:23
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Гайдай назвав найважчу ділянку фронту в Луганській області
5 березня, 02:23

Події в Україні

На Луганщині місцевий колаборант помер через те, що викрав генератор
На Луганщині місцевий колаборант помер через те, що викрав генератор
Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото)
Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото)
Вибухи в Криму: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти
Вибухи в Криму: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти
Ворог обстріляв Донеччину касетними боєприпасами та ракетами, є загиблі (фото)
Ворог обстріляв Донеччину касетними боєприпасами та ракетами, є загиблі (фото)
Окупанти атакували «Шахедами» та авіабомбами: яка ситуація в регіонах
Окупанти атакували «Шахедами» та авіабомбами: яка ситуація в регіонах
Місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області
Місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Арештований митрополит Павло зробив заяву
27K
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
15K
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
12K
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
11K
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9889
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту