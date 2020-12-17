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    Політика

    Кабмін пропонує Бойчука на посаду голови Івано-Франківської ОДА

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    У пріоритетах Бойчука &ndash; розвиток туризму та модернізація Івано-Франківського аеропорту - Кабмін пропонує Бойчука на посаду голови Івано-Франківської ОДА
    У пріоритетах Бойчука – розвиток туризму та модернізація Івано-Франківського аеропорту

    Бойчук пообіцяв покращити комунікацію з населенням щодо реалізації програми «Велике будівництво»

    Кабінет міністрів України коротко заслухав кандидата на посаду голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

    Андрій Бойчук зазначив, що має 13-річний досвід роботи в паливно-енергетичному секторі.

    «Можу не лише оцінити ефективність роботи, але й бачу своїм завданням зростання інвестицій у галузь та наповнення бюджету», – сказав Бойчук.

    В умовах епідемії пріоритетним завданням назвав підтримку медичних закладів, залучення бізнесу до боротьби з коронавірусною інфекцією.

    Також у пріоритетах – розвиток туризму та модернізація Івано-Франківського аеропорту.

    Бойчук пообіцяв покращити комунікацію з населенням щодо реалізації програми «Велике будівництво», боротьби з Covid-19 та інших ініціатив центральної влади.

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поцікавився у Бойчука, чим він займався останні роки, оскільки в особовій картці зазначено, що з 2016 року кандидат на посаду голови ОДА тимчасово не працює.

    «З моменту, коли пішов з Міненерго, я не займав ніяких посад. Присвятив свій час забезпеченню потреб армії і волонтерській діяльності. Є відповідні напрацювання, всім відомо, що залучено багато коштів з діаспори, і такий вид діяльності був до цього часу. Не займав постів і не був на посадах», – сказав Бойчук.

    Він додав, що створив організацію «Корпус захисників революції Гідності».

    В результаті міністри погодили призначення Бойчука на посаду голови ІФ ОДА. Тепер Указ про призначення має підписати президент України.

    Нагадаємо, Івано-Франківська ОДА залишилася без голови 5 листопада. Тоді Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення з посади голови Віталія Федоріва. Т.в.о. голови ОДА була призначена перша заступниця голови ОДА Марія Савка.

    Віталій Федорів після звільнення з посади голови ОДА отримав посаду заступника міського голови Івано-Франківська.

    Теги: Кабмін Міненерго будівництво
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