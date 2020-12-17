Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Кандидатуру Вітренка підтримали лише 186 нардепів

Верховна Рада провалила призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики. Народні депутати не схвалили відповідний проект постанови.

За постанову проголосували лише 186 нардепів при 226 мінімально необхідних.

.#Рада9 не підтримала призначення Юрія Вітренка Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром енергетики pic.twitter.com/6MXujp2b3J — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 17, 2020

Відзначимо, раніше комітет Ради не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики та рекомендував нардепам визначитися з голосуванням у сесійній залі.

Юрій Вітренко закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «міжнародна економіка».

Починаючи з початку 2000-х, він працював на різних посадах у структурі «Нафтогазу». У 2014-2020 роках Вітренко обіймав посаду виконавчого директора «Нафтогазу».

Зокрема, саме його команда відповідала за судовий процес із «Газпромом» у 2015 році. Тоді російську компанію зобов'язали сплатити «Нафтогазу» 4,6 млрд доларів компенсації.

Вітренко був одним із ключових персон у перемовинах з Росією щодо продовження транзиту газу через Україну. У підсумку завдяки санкціям США проти «Північного потоку-2» із Росією уклали новий контракт на транзит газу. Сума угоди склала 7,2 млрд доларів.

У листопаді 2018 року Вітренка призначили на посаду виконавчого директора «Нафтогазу». У квітні 2019 року він став головою наглядової ради ПАТ «Укрнафта». У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Вітренка членом наглядової ради «Укроборонпрому».

У липні 2020 року Вітренко покинув пост виконавчого директора «Нафтогазу», а також пішов з наглядової ради «Укрнафти». З 2018 року між Вітренком та головою правління компанії Андрієм Коболєвим почали виникати розбіжності у поглядах щодо розвитку компанії. Вони стосувалися важливих кадрових питань та глибинної трансформації компанії.

У кінці 2018 року Вітренко отримав близько 6 млн доларів премії за Стокгольмський арбітраж проти «Газпрому». Більше за Вітренка премію отримав лише глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Виплата другій частині бонусів була зупинена після критики Зеленського. Після цього Вітренко звернувся до суду з вимогою виплатити йому 4 млн доларів. За інформацією ЗМІ, Вітренко отримав від держави 170 млн гривень напередодні голосування в Верховній Раді.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня Рада може призначити трьох міністрів. Зокрема йшлося про призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.