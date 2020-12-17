Мер Києва похвалився кількістю відремонтованих доріг і мостів цього року

За останні кілька років у Києві оновлено понад 1100 кілометрів доріг

Цього року місто фактично наново побудувало чотири великих шляхопроводи

Цього року в Києві відремонтували 134 об‘єкти дорожньої інфраструктури, оновлювали мости і шляхопроводи. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив, звітуючи про підсумки роботи міської влади в 2020 році.

«Тільки цього року відремонтували 134 об’єкти дорожньої інфраструктури. А за останніх кілька років оновили 360 вулиць, мостів та шляхопроводів. Це – понад 1100 кілометрів доріг у Києві. Також оновили понад півтори тисячі прибудинкових територій і міжквартальних проїздів у всіх районах столиці, які теж не ремонтували десятиліттями», – наголосив Кличко.

За його словами, місто фактично наново побудувало 4 великих шляхопроводи – на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту, на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери. Ці споруди не ремонтували понад 30 років.

Капітально оновили і Борщагівський шляхопровід, що знаходився в аварійному стані, а також заново побудували два пішохідних мости над проспектом Леся Курбаса та Любомира Гузара.

«Цього року ми капітально оновили, зокрема, вулиці Туполєва, Покровську, Золотоворітську, Івана Франка, Микільсько-Ботанічну та Заболотного», – зазначив мер.

Сучасно тепер виглядають і вулиця Пушкінська та проспект Любомира Гузара.

«Окрема тема – добудова Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Там роботи не припиняють навіть в ночі. Вже завершили встановлення арочної конструкції мосту в проектне положення. Також встановили прольоти мосту в напрямку Подолу і фактично з’єднали правий та лівий береги столиці. Сьогодні тривають активні роботи в напрямку Троєщини. Заважає завершенню робіт ситуація на Русанівських садах, де активісти блокують рух технологічного транспорту, що везе будівельні матеріали на майданчики об’єкту. Ми звернулися до правоохоронних органів – відреагувати на блокування будівництва і зрив його термінів. Не може купка людей тримати в заручниках багатомільйонне місто! Цей міст – дуже важливий для столиці і ми все одно його добудуємо! Що б там не було», – наголосив Кличко.

Наступного ж року на транспорт та інфраструктурні проєкти запланували загалом майже 9,2 млрд грн, із них 4,5 млрд передбачили на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг у столиці.

«У планах на наступний рік, зокрема, завершення реконструкції Пейзажної алеї та проспекту Степана Бандери. Будуть продовжені роботи на вулиці Довбуша, на кількох ділянках Великої кільцевої. Ми плануємо розпочати ремонт проспекту Героїв Сталінграда та вулиці Милославської. Та багато інших об’єктів», – повідомив мер Києва.

Нагадаємо, 15 грудня у Києві стався інцидент: упали три опори освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. В результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів. Серед людей постраждалих немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність. Мер підкреслив, що зацікавлений у цьому, оскільки це – його репутація.