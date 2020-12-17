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    Комітет Ради не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

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    <span>Профільний комітет 17 грудня не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка</span> - Комітет Ради не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики
    Профільний комітет 17 грудня не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    За Вітренка проголосувало лише 10 депутатів з 22

    Комітет Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг не підтримав призначення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. Про це повідомив голова комітету Андрій Герус.

    «10 за з 22 присутніх. Рішення не прийнято», - повідомив Герус.


    Члени комітету вирішили взяти до відома доповідь Вітренко та передати питання про його призначення на розгляд сесійної зали Верховної Ради. Згідно до порядку денного, розгляд кандидатури Вітренка на посаду першого віце-прем’єра, міністра енергетики планується в четвер, 17 грудня.

    Нагадаємо, Юрій Вітренко з 2002 року працював на різних посадах в НАК «Нафтогаз України». У 2014 він став фактично другою особою в компанії. В кінці 2018 року він отримав близько 6 млн доларів премії за Стокгольмський арбітраж проти «Газпрому». Більше за Вітренка премію отримав лише глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Виплата другій частині бонусів була зупинена після критики Володимира Зеленського. Після цього Вітренко звернувся до суду з вимогою виплатити йому 4 млн доларів. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, Вітренко отримав від держави 170 млн гривень напередодні голосування в Верховній Раді.

    Раніше повідомлялося, що 17 грудня Рада може призначити трьох міністрів. Зокрема йшлося про призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.

    Теги: Верховна Рада енергетика міністр Нафтогаз України Андрій Коболєв Міненерго Стокгольмський арбітраж Юрій Вітренко Андрій Герус
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