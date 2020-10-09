Кабмін провів кадрову ротацію: список призначень та звільнень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабмін зробив ряд кадрових призначень

Звільнили на сьогоднішньому засіданні Сергія Звягінцева з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту України

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив ряд кадрових рішень.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі.

Уряд ухвалив ряд рішень про призначення заступників:

Лукерю Івана Михайловича - заступником Міністра розвитку громад та територій України.

Селецького Артура Миколайовича - заступником Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Бондаренка Володимира Валерійовича - державним секретарем Міністерства енергетики України.

Куцевола Анатолія Анатолійовича - заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України (на засіданні Уряду 23.09.20 погоджено пропозицію Міністра Кабінету Міністрів щодо призначення Куцевола А. А. заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Базанову Тетяну Василівну - заступницею Голови Державного агентства водних ресурсів України (на засіданні Уряду 30.09.20 погоджено пропозицію Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Абрамовського Р. Р. щодо призначення Базанової Т. В. на вакантну посаду заступника Голови Держводагентства шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Звільнили на сьогоднішньому засіданні Сергія Звягінцева з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту України.

Також уряд погодив призначення Ігоря Чуліпи заступником голови Волинської обласної державної адміністрації та Миколи Таранова виконуючим обов’язки директора державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт».

Крім того, Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби морського та річкового транспорту на Андрія Глазкова.