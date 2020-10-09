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    Україна отримає від Японії препарат для лікування хворих на Covid-19

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    Кабмін сьогодні схвалив відповідний проект угоди між урядами України та Японії - Україна отримає від Японії препарат для лікування хворих на Covid-19
    Кабмін сьогодні схвалив відповідний проект угоди між урядами України та Японії

    Препарат Favipiravir (Avigan) буде надано у вигляді гуманітарної допомоги

    Україна отримає від Японії лікарський засіб для лікування хворих на коронавірус. Про це говорилося на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

    Зазначається, що препарат Favipiravir (Avigan) буде надано у вигляді гуманітарної допомоги.

    Кабмін сьогодні схвалив відповідний проект угоди між урядами України та Японії.

    Також сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль наказав збільшити кількість ліжок для хворих на Covid-19.

    Наразі в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня.

    Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

    Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.

    Нагадаємо, уряд на засіданні 9 жовтня виділив гроші для лабораторій на безкоштовні Covid-тести.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 804.

     Читайте також: 
    Кабмін Японія гроші лікар гуманітарна допомога Україна ліки уряд коронавірус Віктор Ляшко
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