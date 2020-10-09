Уряд пропонує ввести санкції проти Нікарагуа



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Почесний консул відрізняється від класичного консула, це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни

Кабмін хоче введення санкцій за неправомірне та неузгоджене з Україною призначення почесного консула в анексованому Криму

Кабінет міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони ввести секторальні санкції проти Нікарагуа через призначення почесного консула в окупованому Криму.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, 9 жовтня.

Зазначається, що ці санкції пропонується ввести у зв'язку з протиправними діями уряду Республіки Нікарагуа, а саме – неправомірним та неузгодженим з Україною призначенням почесного консула в анексованому Криму.

Наприкінці серпня МЗС України направило ноту протесту Республіці Нікарагуа.

До відома, почесний консул відрізняється від класичного консула, це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни.

Почесним консулом був призначений Олег Белавенцев, який у 2019 році був засуджений Святошинським районним судом Києва до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність України. Він був одним із активних учасників анексії Криму.

Як повідомлялося наприкінці серпня, Україна готується запровадити санкції проти Нікараґуа через незаконне призначення консула в окупованому Росією Криму.