Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін розформовує підприємство «Херсонський морпорт»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін розформовує підприємство «Херсонський морпорт»
Херсонський морпорт – розташований на правому березі Дніпра, за 15 км від його гирла
фото ілюстративне

Херсонський порт приєднають до державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» у Миколаєві

Кабінет міністрів 11 серпня погодив реорганізацію державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Херсонський порт приєднають до державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» у Миколаєві.

Херсонський морпорт – розташований на правому березі Дніпра, за 15 км від його гирла. Підхід до порту здійснюється фарватером, який проходить річкою Рвач, рукавом Вільхового Дніпра і власне Дніпром.

Рейд порту Херсон являє собою частину річки Дніпро між верхнім рейдом для річкових суден, який розташований на 1 км вище за течією від елеватора.

Десять причалів порту розташовані на правому березі Дніпра, у північно-східному напрямку від міста відгалуження річки Дніпро від річки Кошова, і збоку якої починається нумерація причалів. Загальна довжина причальних споруд становить 1,6 км.

Нагадаємо, у 2020 році Україна вперше почала здавати морські порти у концесію – це були Миколаївський порт Ольвія та Херсонський морський торговий порт. Зараз вони не працюють через війну.

Конкурс на концесію порту Ольвія виграла катарська компанія QTerminals, яка зобов'язалася інвестувати у проєкт 3,4 млрд грн.

Переможцем конкурсу на концесію ДП «Херсонський морський торговельний порт» стала компанія Рісоіл-Херсон. Вона планувала інвестувати у порт понад 300 млн грн.

До слова, у січні Україна вперше продала морський порт.

Теги: Херсон порт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очікується, що концесіонер модернізує порт у Херсоні, що значно підвищить його ефективність
Херсонський морський порт перейшов у концесію на 30 років
24 грудня, 2021, 14:26
На продаж виставили три активи – сам порт, портопункт «Кілія» за 54 км від Дунаю і базу обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів
Україна вперше продала морський порт
17 сiчня, 14:53
Україна продала ще один морський порт
Україна продала ще один морський порт
13 березня, 14:57

Політика

Кабмін розформовує підприємство «Херсонський морпорт»
Кабмін розформовує підприємство «Херсонський морпорт»
Депутати ініціюють звільнення члена ЦВК, який пересиджує війну у США
Депутати ініціюють звільнення члена ЦВК, який пересиджує війну у США
Зеленський звільнить всіх обласних воєнкомів. Звернення (відео)
Зеленський звільнить всіх обласних воєнкомів. Звернення (відео)
Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки військкоматів: результати
Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки військкоматів: результати
Підрив обороноздатності України? Юрист б'є на сполох через скандальний законопроєкт
Підрив обороноздатності України? Юрист б'є на сполох через скандальний законопроєкт
Уряд ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Уряд ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу
7605
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
4766
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
3885
На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
3824
Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні в Києві

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Сьогодні, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту