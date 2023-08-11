Кабмін розформовує підприємство «Херсонський морпорт»

Херсонський морпорт – розташований на правому березі Дніпра, за 15 км від його гирла. Підхід до порту здійснюється фарватером, який проходить річкою Рвач, рукавом Вільхового Дніпра і власне Дніпром.

Рейд порту Херсон являє собою частину річки Дніпро між верхнім рейдом для річкових суден, який розташований на 1 км вище за течією від елеватора.

Десять причалів порту розташовані на правому березі Дніпра, у північно-східному напрямку від міста відгалуження річки Дніпро від річки Кошова, і збоку якої починається нумерація причалів. Загальна довжина причальних споруд становить 1,6 км.