Кабмін розформовує підприємство «Херсонський морпорт»
Херсонський порт приєднають до державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» у Миколаєві
Кабінет міністрів 11 серпня погодив реорганізацію державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Херсонський порт приєднають до державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» у Миколаєві.
Херсонський морпорт – розташований на правому березі Дніпра, за 15 км від його гирла. Підхід до порту здійснюється фарватером, який проходить річкою Рвач, рукавом Вільхового Дніпра і власне Дніпром.
Рейд порту Херсон являє собою частину річки Дніпро між верхнім рейдом для річкових суден, який розташований на 1 км вище за течією від елеватора.
Десять причалів порту розташовані на правому березі Дніпра, у північно-східному напрямку від міста відгалуження річки Дніпро від річки Кошова, і збоку якої починається нумерація причалів. Загальна довжина причальних споруд становить 1,6 км.
Нагадаємо, у 2020 році Україна вперше почала здавати морські порти у концесію – це були Миколаївський порт Ольвія та Херсонський морський торговий порт. Зараз вони не працюють через війну.
Конкурс на концесію порту Ольвія виграла катарська компанія QTerminals, яка зобов'язалася інвестувати у проєкт 3,4 млрд грн.
Переможцем конкурсу на концесію ДП «Херсонський морський торговельний порт» стала компанія Рісоіл-Херсон. Вона планувала інвестувати у порт понад 300 млн грн.
До слова, у січні Україна вперше продала морський порт.
Коментарі — 0