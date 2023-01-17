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Україна вперше продала морський порт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна вперше продала морський порт
На продаж виставили три активи – сам порт, портопункт «Кілія» за 54 км від Дунаю і базу обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів
фото ілюстративне

Найбільшу ціну на аукціоні запропонувало ТзОВ «Еліксир Україна», яке зголосилось купити майно порту за 201 млн грн

Регіональне відділення Фонду держмайна в Одеській області вперше продало морський торговельний порт «Усть-Дунайськ». Під час торгів ціна порту зросла майже чотири рази. Його продали за 201 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна у Facebook.

На продаж виставили три активи – сам порт у Вилковому Одеської області, портопункт «Кілія» за 54 км від Дунаю і базу обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш.

Порт виставили на продаж зі стартовою ціною 60 млн грн. Аукціон відбувся 17 січня на сайті публічних продажів Prozorro.Продажі. Участь у аукціоні взяли вісім учасників. Найбільшу ціну запропонувало ТзОВ «Еліксир Україна», яке зголосилось купити майно порту за 201 млн грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Еліксир Україна» зареєстрована шість років тому у Вінниці й займається рослинництвом. Одноосібним власником компанії є одеський підприємець Валерій Віхренко.

Нагадаємо, після початку великої війни порт був заблокований. Проте вже 1 квітня він відновив роботу. В той день звідти вийшло перше судно. З того часу порт перевалив на експорт 153 тис. тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, наприклад, сіль, рис. З 1 квітня порт перевалив 58 300 тонн імпортних споживчих товарів.

За січень-вересень 2022 року «Усть-Дунайськ» отримав 848 тис. грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Порт складається з трьох активів – самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту «Кілія» в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м.

Теги: Миколаїв Україна ProZorro аукціон майно

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