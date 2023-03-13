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Україна продала ще один морський порт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна продала ще один морський порт
фото ілюстративне

Станом на вересень 2022 року борги порту становили 104 млн грн – їх повинен погасити покупець

Фонд державного майна з другої спроби продав на аукціоні Білгород-Дністровський морський торговельний порт за понад 220 млн грн. Про це повідомив начальник регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський у Facebook.

«220 млн 100 грн – найвища пропозиція за ЄМК ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» + ПДВ + погашення боргів. Це другий онлайн-аукціон з приватизації портів. Перший з такого аукціону продано порт «Усть-Дунайськ» за 201 млн грн + 40 млн грн ПДВ. До цього держава мала досвід лише концесії та різних форматів оренди у портах», – йдеться в повідомленні. 

Білгород-Дністровський морський торговельний порт розташований на західному березі Дністровського лиману, розміщується на 59 га основної виробничої території порту та понад 5 га території портового пункту Бугаз, розташованому в селищі Затока.

Наразі підприємство працює лише як «сухий порт». За 9 місяців 2022 тут перевантажено 272 тис. тонн вантажів (що на 270 тонн більше за попередній рік). Станом на вересень 2022 року борги порту становили 104 млн грн – їх повинен погасити покупець.

«Лише приватний власник зможе розпочати модернізацію, створити нові робочі місця з конкурентними зарплатами, що дасть поштовх для розвитку і міста, і бізнесу в Бессарабії та загалом в Україні», – додав Славський.

Нагадаємо, 3 березня не зміг продати Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Аукціон визнали таким, що не відбувся, через те, що учасники не подали заявки.

17 січня стало відомо, що Україна вперше продала морський порт – «Усть-Дунайськ».

Теги: порт Україна

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