Херсонський морський порт перейшов у концесію на 30 років

Очікується, що концесіонер модернізує порт у Херсоні, що значно підвищить його ефективність

Мінінфраструктури стверджує, що Херсонський порт отримає 320 млн грн інвестицій від концесіонера

Держпідприємство «Херсонський морський торговельний порт» переходить під управління компанії-концесіонера. 23 грудня були підписані акти про передачу майна терміном на 30 років між Міністерством інфраструктури України, ДП «Адміністрація морських портів України», ТОВ «Рисоіл-Херсон» і ТОВ «Херсонський порт», інформує сьогодні Урядовий портал.

«Цього місяця ми фіналізували вже другий успішний концесійний проект. Важливо, що в цілому цей рік ми завершуємо з розумінням плану дій по кожному морському порту України. Херсонський порт буде модернізовано, що значно підвищить його ефективність. Йдеться про принаймні 216 млн інвестицій у порт у найближчі 3,5 роки та щонайменше 18 млн грн для інфраструктури Херсону. Зокрема, у планах – співфінансування капремонту доріг на шляху до порту та нового майданчика для вантажівок поза межами міста», – розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він наголосив, що капітальні інвестиції допоможуть реалізувати потенціал для розвитку перевезень внутрішніми водними шляхами, адже порт знаходиться у дельті Дніпра. Однією з умов концесійного договору є збільшення до 80% частки вантажів, що прямують до порту внутрішнім водним та залізничним транспортом.

Загальна сума інвестицій – 320 млн грн. Компанія-концесіонер планує провести модернізацію та реконструкцію обладнання, механізацію складів, встановленню додаткових силосів. Для цього вже затверджено план-графік здійснення інвестицій та розроблені технічні проєкти.

За умовами концесійного договору концесіонер зобов’язується:

щорічно сплачувати концесійний платіж у розмірі щонайменше 12 млн грн з урахуванням індексації та 7% від чистого доходу;

протягом перших 3,5 років з дати закінчення перехідного періоду інвестувати в об’єкт щонайменше 216 млн грн, а протягом перших 10 років – ще додатково щонайменше 62 млн грн

забезпечити обсяги перевалки вантажів порту у 2030 році на рівні не менше 1,36 млн тонн;

забезпечити безперервну діяльність порту;

перевести всіх працівників Херсонського морського порту та частину працівників Адміністрації морських портів України, не допускаючи їх звільнення протягом 10 років;

не допускати зниження заробітної плати працівників протягом перших 3-х років з моменту прийняття їх концесіонером на роботу, підвищуючи рівень виплат відповідно до законодавства;

виконувати заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

«Якісна підготовка дозволяє запустити всі робочі процеси у максимально короткий час. Нами буде застосовуватись сучасний підхід, нове обладнання і технології – це означає не лише збільшення обсягів перевалки, а й вищі зарплати для наших співробітників, покращення умов та безпеки праці, дотримання високих екологічних стандартів», – наголосив співвласник Risoil і ТОВ «Херсонський порт» Олександр Мінов.