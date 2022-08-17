Кабмін звільнив заступника міністра юстиції
Мін’юст планує провести масштабні зміни у відомстві
Вчора, 16 серпня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому було ухвалив рішення про звільнення заступника голови Міністерства юстиції. Про це йдеться на сайті уряду.
«Звільнити Василика Віталія Валентиновича з посади заступника міністра юстиції України за власним бажанням», – йдеться в розпорядженні № 720-р.
Як повідомляв раніше очільник міністерства Денис Малюська, у відомстві планують зменшити кількість міжрегіональних управлінь та заступників.
На даний момент вже: зменшено кількість заступників міністра юстиції (мінус три посади) та кількість міжрегіональних управлінь юстиції (4 замість 8). Крім цього, зменшується кількість заступників керівників міжрегіональних управлінь (у два рази).
Незабаром планується нормалізація середньої та нижньої ланки, поетапна розатестація працівників пробації та багато іншого.
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