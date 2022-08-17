Кабмін звільнив заступника міністра юстиції

Мін’юст планує провести масштабні зміни у відомстві

Вчора, 16 серпня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому було ухвалив рішення про звільнення заступника голови Міністерства юстиції. Про це йдеться на сайті уряду.

«Звільнити Василика Віталія Валентиновича з посади заступника міністра юстиції України за власним бажанням», – йдеться в розпорядженні № 720-р.

Віталій Василик обіймав посаду заступника міністра юстиції з листопада 2019 року. До цього він 15 років працював адвокатом. Впродовж 2004-2005 років на громадських засадах був помічником двох нардепів четвертого скликання: самовисуванця від Полтавщини Василя Гаврилюка й члена Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» Юрія Ключковського. Тоді ж був першим заступником голови комітету Верховної ради України з питань регламенту та депутатської етики. У різні роки він входив у громадські ради при Державній службі України з питань захисту персональних даних, при Державній виконавчій службі України, при Міністерстві юстиції України.

Як повідомляв раніше очільник міністерства Денис Малюська, у відомстві планують зменшити кількість міжрегіональних управлінь та заступників.

На даний момент вже: зменшено кількість заступників міністра юстиції (мінус три посади) та кількість міжрегіональних управлінь юстиції (4 замість 8). Крім цього, зменшується кількість заступників керівників міжрегіональних управлінь (у два рази).

Незабаром планується нормалізація середньої та нижньої ланки, поетапна розатестація працівників пробації та багато іншого.