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Малюська анонсував масштабні зміни в Мін'юсті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Малюська анонсував масштабні зміни в Мін'юсті
Незабаром планується поетапна розатестація працівників
Денис Малюська/Facebook

В Україні ліквідували чотири міжрегіональних управління юстиції

У Міністерстві юстиції планують зменшити кількість міжрегіональних управлінь та заступників. Про це повідомив очільник міністерства Денис Малюська.

«Колись давно у минулому (доміністерському) житті загальне скорочення заробітних плат працівникам організації, де я працював, анонсували як «нормалізацію заробітних плат». Термін мені подобається. Тому повідомляю про початок активної нормалізації структури Міністерства юстиції», – йдеться в повідомленні.

На даний момент вже:

  • зменшено кількість заступників міністра юстиції (мінус три посади);
  • зменшено кількість міжрегіональних управлінь юстиції (4 замість 8);
  • зменшується кількість заступників керівників міжрегіональних управлінь (у два рази);
  • зменшується кількість підпорядкованих організацій (об’єднання держпідприємств, інститут права та післядипломної освіти приєднали до національного наукового центру тощо).

Незабаром планується нормалізація середньої та нижньої ланки, поетапна розатестація працівників пробації та багато іншого.

«Хочу подякувати за роботу усім тим, кого торкнулися чи ще торкнуться зміни. Нормалізація структури – це не вина будь-якого, це потреба з огляду на нові виклики. Війна створює нові (складні) реалії та диктує нові вимоги. Тим, кого нормалізація не торкнеться, радіти не раджу. Навантаження буде більше, потрібно стати ефективнішим, та ніхто з вас (точніше нас) не застрахований від наступної хвилі нормалізації», – додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції визначили головним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію держполітики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

 

Теги: Міністерство юстиції кадрові зміни

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