Одруження, реєстри та відчуження активів. Малюська розповів про роботу Мінюсту під час війни

Агресор активно цікавиться ключовими реєстрами Мін’юсту, тому обмежили їх функціонування за колом користувачів та регіоном

Низка засуджених ветеранів війни на Донбасі були помилувані та направлені на захист України – Малюська

Україна ініціювали нову справу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) проти РФ, у рамках якої уже отримали забезпечувальний захід, який забороняє росіянам вчиняти ряд дій. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

Також на прохання Києва ЄСПЛ зупинив розгляд справ проти України.

Окремо Малюська повідомив, що Кабмін своєю постановою наклав мораторій на виконання зобов'язань перед особами, пов'язаними з РФ, а також відчуження їхніх активів.

«Прошу нотаріусів та банківську спільноту звернути особливу увагу на цю постанову, вона буде оприлюднена найближчим часом», – написав глава Мін'юсту.

Він також заявив, що агресор активно цікавиться ключовими реєстрами Мін’юсту, тому обмежили їх функціонування за колом користувачів та регіоном.

«Якщо хто з хлопців думав, що участь у бойових діях допоможе відтягнути дату одруження, то ні, не вийде – ми одружуємо в будь-яких умовах. Ба більше, одружитися можна в день подання заяви прямо в ДРАЦС», – заявив Малюська.

Міністр також зазначив, що його колеги регулярно перекидають йому фото одружень військових, тероборони, лікарів – у містах, де ведуться активні бойові дії. Крім того, додав, що народження та смерті теж реєструють.

За словами Дениса Малюська, ряд колишніх засуджених АТОшників були помилувані та направлені на захист України.

«Списки готували дуже обережно, щоб випускати лише обмежене коло патріотів, які не становлять небезпеки для суспільства», – зазначив Міністр юстиції.