Хто і як може отримати соцдопомогу під час війни: роз'яснення Мінюсту

Державна соціальна допомога виплачуватиметься певним категоріям громадян протягом дії воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Як повідомили у Міністерстві юстиції, у цей період не потрібно звертатися за її перепризначенням або підтвердженням права на її отримання.

Види соціальної допомоги:

допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей, хворих на тяжкі хвороби, яким не встановлено інвалідність;

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

тимчасова державна допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

тимчасова державна соціальна допомога особі, що не працює, досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Також наголошується, що під час воєнного стану та одного місяця після його скасування не зупиняється виплата деяких видів допомоги, зокрема:

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, які пропустили строк перегляду.

У Мін'юсті наголосили, що громадян після скасування воєнного стану поінформують про необхідність протягом одного місяця оновити документи.

Виплата допомоги здійснюється через АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав під час звернення із заявою на отримання такої допомоги.

В яких розмірах надається допомога:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць;

для інших осіб – 2000 гривень на місяць.

Що необхідно зробити для отримання допомоги:

Для того, щоб отримати допомогу, особі необхідно стати на облік як внутрішньо переміщена особа та отримати відповідну довідку, а також подати заяву на отримання допомоги на проживання (для цього необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг, а пізніше таку заяву після відповідних доопрацювань можна буде подати через Портал «Дія»).

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соціальної політики запевнили, що громадяни навіть у час війни отримають усі державні виплати: субсидії, пільги та соціальну допомогу.