Кадиров наїхав на генерала через розгром росіян у Лимані

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров емоційно відреагував на оточення російських військ у Лимані

Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров звинуватив командувача Центрального військового округу генерала-полковника Олександра Лапіна, який провалив оборону Лимана.

«Я завжди казав: немає нічого кращого за озвучену правду, нехай гірку, образливу, але правду. Тільки так можна рухатись уперед. Тому я не можу мовчати про те, що сталося у Червоному Лимані.

Обороною цієї ділянки керував командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін. Той самий Лапін, який отримав зірку Героя Росії за взяття Лисичанська, хоч де-факто його там і поряд не було. Лапіну віддали у підпорядкування війська Західного військового округу.

Генерал-полковник виставив на всіх рубежах Лиманського напряму мобілізованих бійців з «ЛНР» та інші підрозділи, але не забезпечив їх необхідним зв'язком, взаємодією та підвезенням боєприпасів. Ще два тижні тому про те, що наші бійці можуть стати легкою мішенню, мені особисто доповідав генерал-майор командир спецназу «Ахмат», мій дорогий БРАТ Апти Алаудінов. У свою чергу я повідомив про небезпеку начальника ГШ ЗС РФ Валерія Герасимова. Але генерал запевнив мене, що не сумнівається в полководницькому таланті Лапіна і не вважає, що в Червоному Лимані та його околицях можливий відступ.

Через тиждень Лапін переносить свій штаб до Старобільська, за сотню кілометрів від своїх підлеглих, а сам відсиджується у Луганську. Як можна оперативно керувати підрозділами, перебуваючи за 150 км від них? Через відсутність елементарної військової логістики сьогодні ми залишили кілька населених пунктів та велику ділянку території.

Прикро не те, що Лапін бездар. А те, що його покривають нагорі керівники у Генштабі. Якби була моя воля, я понизив би Лапіна до рядового, позбавив би нагород і з автоматом у руках відправив би на передову змивати кров'ю свою ганьбу.

Армійський непотизм не приведе до доброго. В армії треба призначати командирами людей твердого характеру, сміливих, принципових, які переживають своїх бійців, які зубами рвуть за свого солдата, які знають, що підлеглого не можна залишати без допомоги та підтримки. В армії немає місця кумівству, особливо у складний час.

Нам не вистачило Ізюма? Ще тоді я казав: стріляйте по військовому скупченню противника у захопленому фашистами Ізюмі, тим більше, що наша артилерія на той момент мала таку можливість. Разом покінчили б з головними сатаністами та фашистами. Ми повинні проводити СВО у повному розумінні слова, а не заграватися. Використовувати будь-яку можливість та будь-яку зброю для захисту нашої території. Досі обстрілюється Донецьк. Жителі 4-х територій, що приєдналися, хочуть бути захищеними.

Я не знаю, що повідомляє МО РФ Верховному Головнокомандувачу, але на мою особисту думку, треба вживати кардинальніших заходів, аж до оголошення військового стану на прикордонних територіях та використання малопотужного ядерного озброєння. Не потрібно кожне рішення приймати з огляду на західноамериканську спільноту – воно і так сказало і зробило багато проти нас.

Вчора парад у Ізюмі, сьогодні прапор у Лимані, а завтра що?

Все було б добре, якби не так погано", – написав Кадиров у Телеграмі.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

Тим часом аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман.

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