Кремль святкує, а російські війська панікують під Лиманом (фотодокази)

Станом на ранок 30 вересня наші захисники вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман

ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 веренся поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

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Тим часом українці вже жартують із ситуації, в яку втрапили окупанти.

До слова, українські військові прорвали оборону російських окупантів і зайшли в селище міського типу Ямпіль, що розташоване неподалік Лиману.

Нагадаємо, поки загарбники під Лиманом готуються до поразки, Путін готує «святкове звернення». Російська влада встановила на Красній площі в Москві сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих територій України.