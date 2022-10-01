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Аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман

Альона Боженко
glavcom.ua
Аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман
ЗСУ відвоюють Лиман за наступні 72 години
фото ілюстративне

ISW зазначає, що окупанти відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі

Українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі.

Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що росіяни все ще контролюють одну дорогу з Лимана в Торське, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок.  Ці джерела також відзначили зростаючу активність українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватове-Торське на північний схід від Лимана, після того, як вони, за повідомленнями, перетнули річку Жеребець. 

Також за інформацією Інституту, 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Луганській області. 

Своєю чергою окупанти продовжували наземні штурми ЗСУ на Донеччині.

Аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман фото 1

Ключові висновки аналітиків:

  • 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про незаконну анексію Росією чотирьох українських територій без чіткого визначення кордонів цих територій.
  • Путін оголосив, що звичайний осінній цикл призову в Росії розпочнеться на місяць пізніше 1 листопада, ймовірно, через те, що часткова мобілізація Росії російських чоловіків обтяжує бюрократію російських військових комісаріатів, які зазвичай контролюють піврічний цикл призову.
  • Російські чиновники можуть повторно мобілізувати минулорічних призовників, коли їхній термін закінчиться 1 жовтня.
  • Українські сили, ймовірно, захоплять або оточать Лиман протягом наступних 72 годин.
  • Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних маневрів у Херсонській області, але заявили, що українські сили продовжують змушувати російські війська захищати свої позиції.
  • Російські війська продовжили штурм у Донецькій області.
  • Російська влада продовжувала намагатися змусити росіян брати участь у мобілізаційних зусиллях, але, ймовірно, буде важко змусити брати участь, оскільки росіяни продовжують тікати з Росії до прикордонних держав, які їх радо приймають.
  • Російські посадовці отримують хабарі та використовують інші преференції, щоб запобігти або полегшити економічний тягар мобілізації для багатих.
  • Російська влада продовжує розгортати мобілізований персонал в Україні без належної підготовки чи обладнання, і персонал навряд чи зможе дозволити собі забезпечити власне постачання.
  • Російські війська завдали ракетного удару по українському гуманітарному конвою та намагалися звинуватити український уряд.

Нагадаємо, Збройні сили України на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему «Сонцепьок». Також знищено два безпілотники «Орлан-10» у небі Херсонщини та ввечері над морем Одеської області.

Теги: штурм росіяни окупанти Лиман військові

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