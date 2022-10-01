Окупанти попросили в командирів вийти з Лимана. Їм відмовили – Гайдай

Загарбники опинилися в кільці

Станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

«Вони намагатимуться прорватися або здадуться у полон. Майже всі шляхи відходу чи підвозу боєприпасів перекриті», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.