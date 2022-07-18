Міноборони прокоментувало авіакатастрофу Ан-12 у Греції

Літак перевозив вантаж оборонної продукції сербського виробництва

Комерційний літак з українським екіпажем Ан-12Б, що зазнав катастрофи у Греції 16 липня 2022 року, належав приватній компанії. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

«За інформацією Міністра оборони Сербії, зазначений літак перевозив вантаж оборонної продукції сербського виробництва, що транспортувався до кінцевого замовника – Міністерства оборони Народної Республіки Бангладеш», – йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони України також висловило співчуття родинам загиблих членів екіпажу.

«Принагідно зазначаємо, що авіація Збройних Сил України перебуває у визначених місцях дислокації та продовжує виконувати завдання з відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави», – зазначили у міністерстві.

Міністерство оборони України комплексно розгляне цей інцидент та повідомить про суспільно значущі деталі у разі їх встановлення.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня у Греції на захід від аеропорту Кавали розбився транспортний літак Ан-12 української компанії.

Відомо, що екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг.

Уламки літака було виявлено біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангео. За словами очевидців, літак упав на кукурудзяне поле. У районі падіння було обірвано лінію електропередач.

Також повідомлялося, що знайдено тіла усіх членів екіпажу літака.