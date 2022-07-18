Катастрофа Ан-12 в Греції: знайдені тіла всіх членів екіпажу
Рятувальники витягли тіла всіх восьми загиблих із українського Ан-12, який розбився у Греції
Тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу українського Ан-12, що розбився на півночі Греції, витягнуті з-під уламків літака і відправлені в лікарню міста Комотіні. Про це повідомляє EPT News.
Зазначається, що операція з виявлення загиблих на місці катастрофи Ан-12 завершена.
Їхні тіла доставляються в лікарню Комотіні, де пройде судово-медична експертиза, пізніше їх передадуть дипломатичним представникам України в Греції.
Зараз на місці катастрофи літака почали працювати фахівці зі знешкодження боєприпасів, стверджує телеканал.
Також, ймовірно, знайдено одного з бортових самописців літака, який перевозив військову продукцію.
Мер Пангео Філіппос Анастасіадіс заявив, що небезпечні речовини не виявлені на місці катастрофи українського літака Ан-12.
Нагадаємо, у ніч на 17 липня у Греції на захід від аеропорту Кавали розбився транспортний літак Ан-12 української компанії.
Відомо, що екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг.
Уламки літака було виявлено біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангео. За словами очевидців, літак упав на кукурудзяне поле. У районі падіння було обірвано лінію електропередач.