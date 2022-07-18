  1. Головна
  2. Новини
  3. Катастрофа Ан-12 в Греції: знайдені тіла всіх членів екіпажу
рус
    Новини

    Катастрофа Ан-12 в Греції: знайдені тіла всіх членів екіпажу

    Тіла всіх восьми льотчиків знайшли на місці аварії Ан-12 у Греції - Катастрофа Ан-12 в Греції: знайдені тіла всіх членів екіпажу
    Тіла всіх восьми льотчиків знайшли на місці аварії Ан-12 у Греції
    фото: Alkis Konstantinidis/Reuters

    Рятувальники витягли тіла всіх восьми загиблих із українського Ан-12, який розбився у Греції

    Тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу українського Ан-12, що розбився на півночі Греції, витягнуті з-під уламків літака і відправлені в лікарню міста Комотіні. Про це повідомляє EPT News.

    Зазначається, що операція з виявлення загиблих на місці катастрофи Ан-12 завершена.

    Їхні тіла доставляються в лікарню Комотіні, де пройде судово-медична експертиза, пізніше їх передадуть дипломатичним представникам України в Греції.

    Зараз на місці катастрофи літака почали працювати фахівці зі знешкодження боєприпасів, стверджує телеканал.

    Також, ймовірно, знайдено одного з бортових самописців літака, який перевозив військову продукцію.

    Мер Пангео Філіппос Анастасіадіс заявив, що небезпечні речовини не виявлені на місці катастрофи українського літака Ан-12.

    Нагадаємо, у ніч на 17 липня у Греції на захід від аеропорту Кавали розбився транспортний літак Ан-12 української компанії.

    Відомо, що екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг.

    Уламки літака було виявлено біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангео. За словами очевидців, літак упав на кукурудзяне поле. У районі падіння було обірвано лінію електропередач.

    Теги: росія окупанти катастрофа війна Греція літак рятувальники Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Катастрофа Ан-12 в Греції: знайдені тіла всіх членів екіпажу