Катастрофа українського Ан-12 в Греції: що відомо на даний момент (фото, відео)

Інформації про точну кількість загиблих немає

У Греції на захід від аеропорту Кавали розбився транспортний літак Ан-12 української компанії. За інформацією очевидців, вибухи після падіння літака лунали впродовж двох годин. Поки інформації про точну кількість загиблих немає. Про це повідомляють ЗМІ.

Відомо, що екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг.

На борту літака,попередньо, перебувало вісім членів екіпажу, вони перевозили 12 тонн небезпечного вантажу.

Сербські ЗМІ повідомили, що цей літак зареєстрований в Україні, але належить американській компанії. Не виключено, що він перевозив військові матеріали, оскільки Сербія експортує боєприпаси до багатьох країн Близького Сходу. Водночас збройні сили Сербії не мають транспортних літаків Ан-12. Югославія придбала два Ан-12, але один розбився під Єреваном (Вірменія) 12 грудня 1988 року, а другий був проданий у 1998 році болгарській приватній авіакомпанії.

За інформацією сервісу Flight Radar, у попередні дні літак Ан-12В виконував рейси по Франції (Марсель – Париж), по Балканах (Сараєво – Бєлград), 15 липня літав із Бєлграда в Анкару, а 16 повернувся у сербський Ниш. До Марселя він прибув із польського Жешува, а перед тим був у Чехії й Болгарії.

Раніше повідомлялося, що уламки літака було виявлено біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангео. За словами очевидців, літак упав на кукурудзяне поле. У районі падіння було обірвано лінію електропередач.



