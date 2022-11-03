Кейс із Рабіновичем та громадянством. Ексзаступник голови ЦВК вказав на небезпеку

Експерт вважає, що СБУ варто прискіпливіше підходити до збору доказів щодо питання позбавлення громадянства

Росія може влаштувати провокацію проти будь-якого українського політичного діяча, сфальсифікувавши та оприлюднивши документи про начебто російське громадянство. Це теоретично могло б спонукати президента України до скасування українського громадянства цій особі. Таку думку у розмові з «Главкомом» висловив колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера, коментуючи ситуацію з позбавленням громадянства народних депутатів Ігоря Васильковського та Вадима Рабіновича.

Як зауважив Магера, на етапі реєстрації кандидатів у народні депутати Центральна виборча комісія (ЦВК) не може запровадити фільтри щодо виявлення подвійного громадянства.

«Згідно з Конституцією, кожна людина, у якої є громадянство України, має право бути обраною на виборах або голосувати за кандидатів у депутати. Парадокс: у вас може бути 10 паспортів інших країн, але поки не припинено громадянство України, маєте можливість користуватися усіма конституційними правами. І ЦВК не може відмовити такій людині в реєстрації кандидатом у народні депутати», – пояснив фахівець у виборчому законодавстві.

Окремо експерт звернув увагу на небезпеку. На тлі історії з втратою громадянства Васильковсього і Рабіновича російські спецслужби можуть влаштувати інформаційну провокацію: сфальсифікувати документи про начебто російське громадянство будь-якого українського державного діяча, який їм сильно дошкуляє, і оприлюднити їх. Це теоретично могло б спонукати президента України до скасування українського громадянства цій особі.

«На жаль, ми живемо у недосконалій правовій державі. При всій повазі до Служби безпеки України, але підставою для втрати українського громадянства не повинна бути довідка цього органу. Не забуваймо, що СБУ у владній вертикалі безпосередньо підпорядковується президенту. Тому варто прискіпливіше підходити до збору доказової бази щодо питання громадянства і виключити будь-яке зловживання», – зауважив Магера.

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що «слуга народу» Ігор Васильковський та нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович, яких раніше позбавили громадянства, тепер можуть втратити мандати. Відповідні проєкти постанов про позбавлення їх депутатських мандатів вже зареєстровані на сайті Верховної Ради. Причиною позбавлення мандатів вказано припинення громадянства України.

Зазначимо, представник «Слуги народу» Васильковський до останнього відмовлявся визнавати автентичність секретного указу Зеленського.

Голосування у парламенті щодо позбавлення мандатів Васильковського та Рабіновича призначене на 3 листопада.