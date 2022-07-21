Президент позбавив Коломойського, Корбана та Рабіновича громадянства? Нардеп показав указ

Бізнесмен Ігор Коломойський, ймовірно, вже не громадянин України

Станом на 21 липня ще немає офіційного підтвердження інформації

Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.

Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:

українського бізнесмена Ігоря Коломойського;

співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича;

нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана.

Нагадаємо, вчора секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська контррозвідка блискуче підготувалася до повномасштабного російського вторгнення. Найближчим часом можемо почути «гучні новини» на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.

Данілов також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.

Згодом стало відомо, що олігарху Рабіновичу незабаром буде оголошена підозра у державній зраді.