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  4. Президент позбавив Коломойського, Корбана та Рабіновича громадянства? Нардеп показав указ
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    Політика

    Президент позбавив Коломойського, Корбана та Рабіновича громадянства? Нардеп показав указ

    документ
    Бізнесмен Ігор Коломойський, ймовірно, вже не громадянин України - Президент позбавив Коломойського, Корбана та Рабіновича громадянства? Нардеп показав указ
    Бізнесмен Ігор Коломойський, ймовірно, вже не громадянин України
    фото з відкритих джерел

    Станом на 21 липня ще немає офіційного підтвердження інформації

    Народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків. На сайті Офісу президента він відсутній, проте відразу після указу №501 оприлюднено указ №504.

    Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:

    • українського бізнесмена Ігоря Коломойського;
    • співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича;
    • нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана.

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    Нагадаємо, вчора секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська контррозвідка блискуче підготувалася до повномасштабного російського вторгнення. Найближчим часом можемо почути «гучні новини» на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.

    Данілов також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.

    Згодом стало відомо, що олігарху Рабіновичу незабаром буде оголошена підозра у державній зраді.

    Теги: Ігор Коломойський Сергій Власенко Геннадій Корбан Володимир Зеленський указ
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    Президент позбавив Коломойського, Корбана та Рабіновича громадянства? Нардеп показав указ