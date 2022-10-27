Скандал із громадянством. «Слуга» Васильковський пояснив, чому ігнорує указ Зеленського

Раз указу ніхто не бачив – то й зважати немає сенсу, каже нардеп

У липні цього року нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував у соцмережі інформацію про те, що указом президента громадянство України припинено 10 особам, у тім числі нардепу від «Слуги народу» Ігорю Васильковському. Однак офіційного підтвердження цьому досі немає. Народний депутат Ігор Васильковський заявив «Главкому», що не впевнений в існуванні такого указу. Тому і оскаржувати його не збирається.

«А ви його (указ – «Главком») бачили? У мережі був, але нехай мене хтось ознайомить із оригіналом документу. Поки ніхто не ознайомлював. Наразі жодних проблем із українським паспортом не виникало. Я перебуваю на території України і завжди на ній житиму. Нікуди не збираюся виїжджати», – заявив він.

Сергій Власенко опублікував цей документ на своїй сторінці у Facebook, назвавши його копією президентського указу

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень і членкиня цієї комісії Елла Лібанова підтвердила «Главкому», що самого тексту указу Зеленського досі публічно не оприлюднено на сайті президента.

«Стосовно осіб, про яких ви запитуєте (Коломойський, Корбан, Рабінович, Васильковський та інші, – «Главком»), то, як з’ясувалося, підставою для припинення громадянства є наявність у них громадянств інших країн. Але самого голосування стосовно цих особах, на жаль, не пам’ятаю», – сказала Лібанова.

До слова, нещодавно Велика Палата Верховного суду ухвалила безпрецедентне рішення – вона підтвердила законність президентського указу про припинення громадянства України підсанкційного одеського бізнесмена Вадима Альперіна. Постанова Великої палати Верховного суду у справі Альперіна є остаточною та оскарженню не підлягає. «Главком» розповідав, у чому особливість рішення суду щодо громадянства Альперіна, як це може відбитися на Коломойському та інших відомих бізнесменах і політиках, яких глава держави позбавив громадянства України.