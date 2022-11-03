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Рабінович та Васильковський втратили депутатські мандати: результати голосування

Надія Клочко
glavcom.ua
Рабінович та Васильковський втратили депутатські мандати: результати голосування
Голосування щодо Рабіновича і Васильковського відбулося сьогодні, 3 листопада
фото з відкритих джерел

Двоє депутатів Верховної Ради втратили мандати у зв’язку з позбавленням громадянства

Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні ухвалила постанови щодо припинення депутатських повноважень Ігоря Васильковського («Слуга народу») та Вадима Рабіновича (ОПЗЖ).

Зокрема, за постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря Васильковського віддали свої голоси 294 народні обранці. Голосів «проти» немає, один депутат від ОПЗЖ утримався. 

Рабінович та Васильковський втратили депутатські мандати: результати голосування фото 1
Рабінович та Васильковський втратили депутатські мандати: результати голосування фото 2

За постанову про припинення депутатських повноважень Вадима Рабіновича проголосували 304 члени парламенту. Один з депутатів групи «За майбутнє» проголосував проти, один позафракційний – утримався.

Рабінович та Васильковський втратили депутатські мандати: результати голосування фото 3
Рабінович та Васильковський втратили депутатські мандати: результати голосування фото 4

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що «слуга народу» Ігор Васильковський та нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович, яких раніше позбавили громадянства, тепер можуть втратити мандати. Відповідні проєкти постанов про позбавлення їх депутатських мандатів вже зареєстровані на сайті Верховної Ради. Причиною позбавлення мандатів вказано припинення громадянства України.

У липні цього року нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував у соцмережі інформацію про те, що указом президента громадянство України припинено 10 особам, у тім числі нардепу від «Слуги народу» Ігорю Васильковському. Однак офіційного підтвердження цьому досі немає. 

Зазначимо, представник «Слуги народу» Васильковський до останнього відмовлявся визнавати автентичність секретного указу Зеленського.

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Теги: громадянство партія Слуга народу Вадим Рабінович Верховна Рада

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