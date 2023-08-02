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Хто з нардепів поширює дописи проросійських каналів: дані руху «Чесно»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хто з нардепів поширює дописи проросійських каналів: дані руху «Чесно»
Олександр Дубінський, Максим Бужанський та Данило Гетманцев
фото: Чесно

Голова податкового комітету Данило Гетманцев рекомендував підписатися на проросійського «Резидента»

Народні депутати Максим Бужанський («Слуга народу») та Олександр Дубінський (позафракційний, раніше – «Слуга народу») поширювали дописи з каналів у Telegram, які, за даними СБУ, куруються російськими спецслужбами. Такі результати показав мережевий аналіз дописів нардепів, який провів Рух «Чесно».

Зазначається, що і Дубінський, і Бужанський репостили інформацію з проросійського «Резидента»: перший – 86 разів, другий – 190. Крім того, підписатися на проросійського «Резидента» рекомендував голова податкового комітету Данило Гетманцев («Слуга народу»).

Хто з нардепів поширює дописи проросійських каналів: дані руху «Чесно» фото 1

Гетманцев у квітні 2021 відніс цей канал до тих, які «гідні уваги». При цьому СБУ ще 1 лютого 2021 офіційно повідомила, що канали «Легітимний» і «Резидент» працюють на РФ.

У групу пропагандистських каналів увійшло 35 ресурсів. За кількістю підписників серед них найбільші «Легітимний» та «Резидент», проте центральними гравцями за кількістю репостів стали «Сплетница», «ЗеРада» та «Наблюдатель». 

Хто з нардепів поширює дописи проросійських каналів: дані руху «Чесно» фото 2

«За даними дослідження Руху «Чесно», в цю групу увійшов також канал MediaKiller. Він активно поширює відеоблоги позафракційного нардепа Гео Лероса. Крім того, до групи увійшов канал Партії Шарія. Вона була заборонена ще у вересні минулого року, проте, судячи з дописів, іще півроку продовжувала діяльність. Зокрема, останній запис про нібито «допомогу Херсону» було опубліковано 6 березня 2023 року», – зазначили в русі. 

Хто з нардепів поширює дописи проросійських каналів: дані руху «Чесно» фото 3

Раніше повідомлялося, хто з нардепів найбільше піарить себе у Telegram.

Теги: Верховна Рада партія Слуга народу парламент

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