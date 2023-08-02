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Тимошенко, Геращенко та Гончаренко: хто з нардепів найбільше піарить себе у Telegram

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Тимошенко, Геращенко та Гончаренко: хто з нардепів найбільше піарить себе у Telegram
Юлія Тимошенко замовляла замовні публікації в популярних Telegram-каналах, а Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко роблять рекламні інтеграції на бартерній основі
фото з відкритих джерел

Центральною темою реклами політиків у Telegram нині є їхня благодійна діяльність

У червні 2023 року на 100 найпопулярніших новинно-політичних Telegram-сторінках було опубліковано принаймні 23 рекламні дописи, пов'язані з народними депутатами. Такі результати мережевого моніторингу Telegram-простору, який провів рух «Чесно».

Майже половина цих дописів висвітлює діяльність Фонду Петра Порошенка, очільника «Європейської солідарності», який проводить масштабну рекламну кампанію з використанням зовнішньої реклами.

Крім того, низка харківських сторінок («Труха», «Харьков 1654», «Харьков Life | Харків») розміщували замовні матеріали про благодійну діяльність двох депутатів від «Слуги народу» – Павла Якименка та Олексія Красова.

Тимошенко, Геращенко та Гончаренко: хто з нардепів найбільше піарить себе у Telegram фото 1
Замовні пости про Павла Якименка та Олексія Красова
Замовні пости про Павла Якименка та Олексія Красова
скріншот

Низка каналів поширювали «джинсу» однакового змісту про діяльність лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко. «Инсайдер UA» та «Украина Сейчас: новости, война, Россия» писали про те, що Тимошенко взяла участь у благодійному заході від БФ «Мистецька ініціатива».

Тимошенко, Геращенко та Гончаренко: хто з нардепів найбільше піарить себе у Telegram фото 2
Замовні пости однакового змісту про Юлію Тимошенко
Замовні пости однакового змісту про Юлію Тимошенко
скріншот

Дані дослідження свідчать, що центральною темою реклами політиків нині є їхня благодійна діяльність. Хоча відстежити, чи дійсно певний допис був замовлений та оплачений, майже неможливо, оскільки, на відміну від Facebook, Telegram не має бібліотеки реклами.

Також рух «Чесно» зафіксував серію дописів із закликом підписуватись на низку каналів, зокрема представників партії ЄС Олексія Гончаренка та Ірини Геращенко. Всього вони охопили 34 різні канали, що часто симпатизують «Європейській солідарності». 

Рекламні інтеграції Олексія Гончаренка та Ірини Геращенко
Рекламні інтеграції Олексія Гончаренка та Ірини Геращенко
фото: рух «Чесно»

За словами Гончаренка, ця рекламна інтеграція відбувається регулярно та на бартерній основі. Тобто вона є взаємною, і це підтверджується перехресними постами.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, хто із нардепів найактивніший у Twitter. 

 
Теги: Петро Порошенко Юлія Тимошенко Telegram реклама

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