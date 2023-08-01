На сайті парламенту знову запрацюють персональні сторінки нардепів – Корнієнко

У відновлених профайлах нардепів будуть посилання на сторінки комітетів, до яких вони входять, та на офіційні сторінки в соцмережах

Інформація має з’явитися протягом кількох днів

На сайті Верховної Ради відновлять персональні сторінки народних депутатів з інформацією про їхню роботу, які були закриті після початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив віцеспікер Олександр Корнієнко під час презентації Рухом «Чесно» антирейтингу прозорості.

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Як зазначив Корнієнко, про відновлення профайлів нардепів на сайті парламенту він спілкувався з керівником Апарату Верховної Ради і протягом кількох днів ця інформація має з’явитися.

«Дійсно, дивно, що ця інформація є де завгодно – у Вікіпедії, на сайтах ГО, але її немає на сайті парламенту. Є дискусія, а скільки депутатів залишилось, лунає невпевненість чи 403 чи 402… Той самий Андрій Холодов (нардеп «Слуги народ», який після низки розслідувань подав заяву про складання мандату, - «Главком») є нардепом поки не проголосує за це Рада, а люди вже сприймають, що він склав мандат. Тому треба все роз'яснювати. Ганебно для парламентської демократії, що ми не знаємо скільки у нас депутатів. Сайт Ради дасть на це питання чітку відповідь», – заявив Корнієнко.

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За словами віцеспікера, у відновлених профайлах нардепів будуть посилання на сторінки комітетів, до яких вони входять, та на офіційні сторінки в соцмережах. «На жаль, бували випадки в історії парламенту, коли, наприклад, людина звільнялась з роботи, але паролі забирала із собою і сторінки комітетів втрачали доступ. Таке теж буває», – додав парламентар.

Як повідомила раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, народного депутата Андрія Холодова, після чуток про його відпочинок на Кіпрі, було виключено із партії.