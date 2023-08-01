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На сайті парламенту знову запрацюють персональні сторінки нардепів – Корнієнко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На сайті парламенту знову запрацюють персональні сторінки нардепів – Корнієнко
У відновлених профайлах нардепів будуть посилання на сторінки комітетів, до яких вони входять, та на офіційні сторінки в соцмережах
фото з відкритих джерел

Інформація має з’явитися протягом кількох днів 

На сайті Верховної Ради відновлять персональні сторінки народних депутатів з інформацією про їхню роботу, які були закриті після початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив віцеспікер Олександр Корнієнко під час презентації Рухом «Чесно» антирейтингу прозорості.  

Як зазначив Корнієнко, про відновлення профайлів нардепів на сайті парламенту він спілкувався з керівником Апарату Верховної Ради і протягом кількох днів ця інформація має з’явитися.

«Дійсно, дивно, що ця інформація є де завгодно – у Вікіпедії, на сайтах ГО, але її немає на сайті парламенту. Є дискусія, а скільки депутатів залишилось, лунає невпевненість чи 403 чи 402… Той самий Андрій Холодов (нардеп «Слуги народ», який після низки розслідувань подав заяву про складання мандату, - «Главком») є нардепом поки не проголосує за це Рада, а люди вже сприймають, що він склав мандат. Тому треба все роз'яснювати. Ганебно для парламентської демократії, що ми не знаємо скільки у нас депутатів. Сайт Ради дасть на це питання чітку відповідь», – заявив Корнієнко.

За словами віцеспікера, у відновлених профайлах нардепів будуть посилання на сторінки комітетів, до яких вони входять, та на офіційні сторінки в соцмережах. «На жаль, бували випадки в історії парламенту, коли, наприклад, людина звільнялась з роботи, але паролі забирала із собою і сторінки комітетів втрачали доступ. Таке теж буває», – додав парламентар.

Як повідомила раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, народного депутата Андрія Холодова, після чуток про його відпочинок на Кіпрі, було виключено із партії

Теги: партії Олександр Корнієнко Верховна Рада

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