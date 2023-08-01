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Нардеп Радуцький зізнався, чому йому тепер болить через продаж клініки «Борис»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нардеп Радуцький зізнався, чому йому тепер болить через продаж клініки «Борис»
Михайло Радуцький пояснив, що продав клініку, аби сконцентруватися на політичній кар'єрі
фото з відкритих джерел

«Я послухався президента і продав її»

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький продав клініку «Борис» декілька років тому, проте в інтерв'ю руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі», заявив, що шкодує, що «Борис» не залишився брендом. 

На початку каденції Радуцького були застереження щодо його призначення, адже він були засновником клініки «Борис», проте Радуцький запевнив: ніякого конфлікту інтересів тут немає.

«Клініки «Борис» вже не існує. Я послухався президента і продав її. Сьогодні її не існує як компанії, тому я не бачу тут конфлікту інтересів. Я продав «Борис», хоча можна було знайти мільйон варіантів, щоб цього не робити. Єдине, що в мене викликає біль – якби ж він залишився хоча б брендом. Але ні бренду, ні працівників», – заявив він. 

Радуцький пояснив, що його досвід дуже важливий для того, щоб бачити усю вертикаль роботи. «Давайте на мою посаду візьмемо людину, яка все життя була дільничним лікарем десь у маленькому районі. Як вона може розуміти всю вертикаль? Я вважаю, що досвід – це дуже важливо», – каже Радуцький. 

Крім того, Радуцький заявив, що не піде на держслужбу після депутатства. 

«Коли я йшов до мера Кличка, до президента Зеленського, я розумів, на що я йду, і я чесно в це вірив. Мені щось вдається, щось ні. Моє щастя, що не став міністром. Ну я себе не бачу держслужбовцем-чиновником. Депутат – це трошки інше. Мені 54 роки, я вже точно не хочу бути виконавцем», – заявив він. 

Зазначимо, що в серпні 2019 року медична мережа «Добробут» підтвердила придбання клініки «Борис». Тоді Михайло Радуцький пояснив, що продає клініку, аби сконцентруватися на політичній кар'єрі.

Нагадаємо, що раніше Радуцький назвав головні досягнення української медицини. Впровадження Національної служби здоров'я України та програми медгарантій – це важливі здобуття України.

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Теги: бізнес лікарня Михайло Радуцький

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