Нардеп Радуцький зізнався, чому йому тепер болить через продаж клініки «Борис»

«Я послухався президента і продав її»

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький продав клініку «Борис» декілька років тому, проте в інтерв'ю руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі», заявив, що шкодує, що «Борис» не залишився брендом.

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На початку каденції Радуцького були застереження щодо його призначення, адже він були засновником клініки «Борис», проте Радуцький запевнив: ніякого конфлікту інтересів тут немає.

«Клініки «Борис» вже не існує. Я послухався президента і продав її. Сьогодні її не існує як компанії, тому я не бачу тут конфлікту інтересів. Я продав «Борис», хоча можна було знайти мільйон варіантів, щоб цього не робити. Єдине, що в мене викликає біль – якби ж він залишився хоча б брендом. Але ні бренду, ні працівників», – заявив він.

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Радуцький пояснив, що його досвід дуже важливий для того, щоб бачити усю вертикаль роботи. «Давайте на мою посаду візьмемо людину, яка все життя була дільничним лікарем десь у маленькому районі. Як вона може розуміти всю вертикаль? Я вважаю, що досвід – це дуже важливо», – каже Радуцький.

Крім того, Радуцький заявив, що не піде на держслужбу після депутатства.

«Коли я йшов до мера Кличка, до президента Зеленського, я розумів, на що я йду, і я чесно в це вірив. Мені щось вдається, щось ні. Моє щастя, що не став міністром. Ну я себе не бачу держслужбовцем-чиновником. Депутат – це трошки інше. Мені 54 роки, я вже точно не хочу бути виконавцем», – заявив він.

Зазначимо, що в серпні 2019 року медична мережа «Добробут» підтвердила придбання клініки «Борис». Тоді Михайло Радуцький пояснив, що продає клініку, аби сконцентруватися на політичній кар'єрі.

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Нагадаємо, що раніше Радуцький назвав головні досягнення української медицини. Впровадження Національної служби здоров'я України та програми медгарантій – це важливі здобуття України.