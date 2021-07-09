Київ готує «план» взаємодії з українською громадою в Молдові – нардеп

Нардеп: порядок денний української діаспори в Молдові безмірно нас цікавить безпосередньо на рівні виконавців

Україна зацікавлена у досвіді Молдови з впровадження умов для повернення українців на Батьківщину

Українська влада готує порядок денний із взаємодії з українською громадою за кордоном, зокрема, з організаціями у Молдові. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів народний депутат України, член парламентського комітету з міжнародної політики Святослав Юраш («Слуга народу»).

«Порядок денний української діаспори в Молдові безмірно нас цікавить безпосередньо на рівні виконавців. Нам його треба писати і нам його треба виконувати. Тому, я взаємодію зараз з українською діаспорою максимально», – розповів Юраш.

Він додав, що Київ зацікавлений у досвіді Молдови з впровадження умов для повернення українців на Батьківщину. Зокрема, в Молдові, розповів нардеп, існують механізми у сфері бізнес можливостей.

«Щодо Румунії – ми, на жаль, маємо не достатню економічну взаємодію з Румунією. Але я вважаю, що з Румунією є ціла плеяда ідей, які ми можемо втілювати, зокрема, через бізнес», – додав він.

За словами Юраша, румунська діаспора в Румунії успішніша у порівнянні з Молдовою.

«Українська діаспора у Румунії дуже успішна частково через те, що це країна Європейського Союзу. Вони мають й свого депутата через те, що це гарантовано законодавством Румунії. Нам варто користуватися румунським досвідом, але в сенсі Молдови, треба розуміти, що українська громада дуже розрізнена», – відмітив парламентар.

Політик зазначив, що робота з української діаспорою в Молдові наразі розрізнена, однак після парламентських виборів у Молдові Київ шукатиме можливості виправлення ситуації.

Нардеп також зазначив, що центральним питанням, до якого Київ та Кишинів повернуться після виборів у Молдові – це проблема контрабанди.