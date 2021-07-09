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    Київ готує «план» взаємодії з українською громадою в Молдові – нардеп

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    Нардеп:&nbsp;порядок денний української діаспори в Молдові безмірно нас цікавить безпосередньо на рівні виконавців - Київ готує «план» взаємодії з українською громадою в Молдові – нардеп
    Нардеп: порядок денний української діаспори в Молдові безмірно нас цікавить безпосередньо на рівні виконавців
    Фото: ЕРА

    Україна зацікавлена у досвіді Молдови з впровадження умов для повернення українців на Батьківщину

    Українська влада готує порядок денний із взаємодії з українською громадою за кордоном, зокрема, з організаціями у Молдові. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів народний депутат України, член парламентського комітету з міжнародної політики Святослав Юраш («Слуга народу»).

    «Порядок денний української діаспори в Молдові безмірно нас цікавить безпосередньо на рівні виконавців. Нам його треба писати і нам його треба виконувати. Тому, я взаємодію зараз з українською діаспорою максимально», – розповів Юраш.

    Він додав, що Київ зацікавлений у досвіді Молдови з впровадження умов для повернення українців на Батьківщину. Зокрема, в Молдові, розповів нардеп, існують механізми у сфері бізнес можливостей.

    «Щодо Румунії – ми, на жаль, маємо не достатню економічну взаємодію з Румунією. Але я вважаю, що з Румунією є ціла плеяда ідей, які ми можемо втілювати, зокрема, через бізнес», – додав він.

    За словами Юраша, румунська діаспора в Румунії успішніша у порівнянні з Молдовою.

    «Українська діаспора у Румунії дуже успішна частково через те, що це країна Європейського Союзу. Вони мають й свого депутата через те, що це гарантовано законодавством Румунії. Нам варто користуватися румунським досвідом, але в сенсі Молдови, треба розуміти, що українська громада дуже розрізнена», – відмітив парламентар.

    Політик зазначив, що робота з української діаспорою в Молдові наразі розрізнена, однак після парламентських виборів у Молдові Київ шукатиме можливості виправлення ситуації.

    Нардеп також зазначив, що центральним питанням, до якого Київ та Кишинів повернуться після виборів у Молдові – це проблема контрабанди.

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    Теги: депутат Молдова політика діаспора громада Україна партія Слуга народу влада Святослав Юраш
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    Київ готує «план» взаємодії з українською громадою в Молдові – нардеп