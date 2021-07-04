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    Досвід українського кіновиробництва хочуть запозичити у Молдові

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    Радниця Майї Санду розповіла про плани культурної співпраці з Україною <br /> - Досвід українського кіновиробництва хочуть запозичити у Молдові

    Радниця Майї Санду розповіла про плани культурної співпраці з Україною

    Фото з відкритих джерел

    Сусідня держава також зацікавлена в турне Жадана та Андруховича

    Молдова пропонує залучити українських експертів для адаптації українського законодавства у сфері кінематографу в Республіці. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла радниця президентки Молдови Анджела Брашовяну-Ерізану.

    «У сфері кінематографу нам був би дуже цікавий український досвід, і ми були б раді, якщо українські експерти допоможуть нашому Національному кінематографічному центру розробити закон, який би дав можливість молдавському кінематографу розвиватися, а не існувати. Нам також цікаві спільні продукти й участь в фестивалях обох країн», – розповіла Анджела Брашовяну-Ерізану.

    Вона додала, що наразі дві країни спільно реалізували проекти в видавничій сфері.

    «Наприклад, такі цікаві письменники як Сергій Жадан та Юрій Андрухович вже вийшли румунською мовою в кишинівських видавництвах і користуються успіхом серед читачів. Так що організація їх літературного турне по Молдові й Румунії – більше, ніж доречна», – зазначила вона.

    Нагадаємо, що Україна, Молдова та Румунія вже працюють над транснаціональним культурним проєктом зі збереження залишків культури Кукутень-Трипілля та включення її памʼяток до списку світової спадщини UNESCO.

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    Теги: Молдова Румунія продукти закон держава Україна Сергій Жадан Майя Санду
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    Досвід українського кіновиробництва хочуть запозичити у Молдові