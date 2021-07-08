Український воїн отримав кульове поранення на Донеччині

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Воїна оперативно доставили до лікувального закладу

На Донеччині збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій Збройних сил України.

Як інформує пресслужба оперативно-тактичної групи «Схід», внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення.

«Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний», – йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників СММ ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Напередодні ще один український боєць отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Зазначимо, 7 липня Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 464 порушення припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до можливих бойових дій. Про це свідчить те, що окупанти розміщують озброєння за межами виділених місць його зберігання.