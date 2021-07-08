Після виборів у Молдові, Київ та Кишинів повернуться до питання контрабанди, – нардеп

Юраш: Питання контрабанди – це спільний інтерес

Центральним питанням, до якого Київ та Кишинів повернуться після виборів у Молдові – це проблема контрабанди. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів народний депутат України, член парламентського комітету з міжнародної політики Святослав Юраш («Слуга народу»).

«Центральна проблема – це історія з контрабандою. Це те, що озвучував і президент Зеленський, і те, що озвучують тут (у Молдові – ред.). Нам теж тут треба діяти, це не молдовський інтерес. Це – спільний інтерес», – відмітив Юраш.

Нардеп відмітив, що країни повернуться до спільних питань після парламентських виборів у Молдові.

«Коли вибори закінчаться, з’являться нові вектори взаємодії (із Молдовою – ред.). Історія в тому, що коли пройдуть вибори, з’являться представники, з якими ми зможемо взаємодіяти. Я знаю парламентарів із минулого складу, я можу сказати, що я відчуваю від нової влади готовність до цього», – сказав Юраш.

Народний депутат відмітив, що нова влада готова буде співпрацювати з Києвом з різних питань, особливо, в умовах посилення позицій пропрезидентської партії «Дія та солідарність».

Раніше повідомлялося, що до наступного засідання парламентської асамблеї ГУАМ, яка відбудеться за два роки у Києві, планується завершити створення єдиного кіберцентру країн організації (Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан).