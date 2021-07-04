У Молдові для боротьби з російською пропагандою адаптують «Закон Макрона»

«Сьогодні в Молдові пропаганда в медіа присутня, і вона дуже впливає на інформаційну повістку в країні» – Брашовяну-Ерізану

У 2018 році парламент Франції прийняв закон про боротьбу з фейковими новинами

У Молдові наразі працюють над законодавчими заходами проти фейкових новин. Зокрема для боротьби з пропагандою адаптують «Закон Макрона». Про це розповіла радниця президентки Молдови Анджела Брашовяну-Ерізану в інтерв’ю «Главкому».

«Ми працюємо над законодавчими заходами проти фейкових новин і дезінформації. Це буде адаптація так званого «Закону Макрона». Ми всі живемо в період постправди та працюємо в цьому напрямку. Проблема пропаганди, фейкових новин і маніпуляції в тому, що це знижує рівень культури політичного дискурсу. Останній парламент продемонстрував це більш ніж достатньо», – розповіла Анджела Брашовяну-Ерізану.

Вона нагадала, що у 2018 році в Молдові вийшов закон про зміни в аудіовізуальному кодексі, який забороняв російську пропаганду на молдавських каналах, телебаченні та радіо. Тоді протягом 30 днів всі ЗМІ були зобов’язані переглянути зміст своїх програм відповідно до цього закону. Він забороняв розміщення програм інформаційного, аналітичного, військового і політичного характеру з країн, які не ратифікували Європейську конвенцію транскордонного мовлення.

«На жаль, ця норма була введена з політичних міркувань і ніколи не застосовувалася повсюдно і в інтересах громадян. А попередній парламент в особі соціалістів, в останній день сесії разом з цілим рядом інших законів, зовсім його анулював», – додала радниця.

За словами Брашовяну-Ерізану, сьогодні в Молдові пропаганда в медіа присутня, і вона дуже впливає на інформаційну повістку в країні. Ефект пропаганди особливо помітний під час виборів. Але, якщо у людей є доступ до достовірної інформації, до різних точок зору, це допомагає зменшити її вплив.

Нагадаємо, у 2018 році парламент Франції прийняв закон про боротьбу з фейковими новинами. Закон дозволяє судам вирішувати, чи є достовірними повідомлення, опубліковані під час виборів.

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