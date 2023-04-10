Київська ОВА отримала нового очільника – указ

З 2021 року Кравченко є керівником Бучанської окружної прокуратури

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

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«Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

З 2021 року Кравченко є керівником Бучанської окружної прокуратури. Він брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (23 серпня 2022 року).

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Руслан Кравченко служив у Криму, коли Росія його захопила. Виїхавши з Криму, він недовго послужив у Рівному та Львові, а у вересні 2014-го на пів року поїхав до АТО – у військову прокуратуру Артемівська та Дебальцевого. Ще за пів року його перевели до Києва, у Генеральну прокуратуру. Саме Руслан Кравченко 14 березня 2017 року підписав звинувачення Віктору Януковичу – у тому, що він допомагав Росії змінити кордони України та вести агресивну війну.

Нагадаємо, 24 січня Кабмін підтримав звільнення голови Київської ОВА Олексій Кулеби.