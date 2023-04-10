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Київська ОВА отримала нового очільника – указ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київська ОВА отримала нового очільника – указ
Кравченко підписав звинувачення Віктору Януковичу – у тому, що він допомагав Росії змінити кордони України
фото з відкритих джерел

З 2021 року Кравченко є керівником Бучанської окружної прокуратури

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

«Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Київська ОВА отримала нового очільника – указ фото 1

З 2021 року Кравченко є керівником Бучанської окружної прокуратури. Він брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (23 серпня 2022 року).

Руслан Кравченко служив у Криму, коли Росія його захопила. Виїхавши з Криму, він недовго послужив у Рівному та Львові, а у вересні 2014-го на пів року поїхав до АТО – у військову прокуратуру Артемівська та Дебальцевого. Ще за пів року його перевели до Києва, у Генеральну прокуратуру. Саме Руслан Кравченко 14 березня 2017 року підписав звинувачення Віктору Януковичу – у тому, що він допомагав Росії змінити кордони України та вести агресивну війну.

Нагадаємо, 24 січня Кабмін підтримав звільнення голови Київської ОВА Олексій Кулеби.

 

Теги: Київщина указ Володимир Зеленський

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